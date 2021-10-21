Судебный участок может переехать из Волховского района в Мурино

На заседании постоянной комиссии по законности и правопорядку областного Законодательного собрания депутаты рассмотрели проект закона «О внесении изменений в областной закон «О мировых судьях Ленинградской области».

«В связи с тем что в Муринском городском поселении численность населения значительно увеличилась, мировые судьи «захлебнулись» в потоке рабочих материалов, Совет судей принял решение перераспределить судебные участки, сократив один участок в Волховском районе и передав его во Всеволожский район», — пояснил председатель комиссии Олег Петров.

В Мурино средняя численность населения на один судебный участок превышает установленный Федеральным законом предел в 23 тыс. человек и составляет более 33,8 тыс. человек на один судебный участок. Тогда как в Волховском районе, напротив, этот показатель ниже установленного предела.

Рассмотрев законопроект, члены постоянной комиссии приняли решение рекомендовать Законодательному собранию принять его в первом и третьем чтениях.