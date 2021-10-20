На улице Графской в Мурино открылось новое общественное пространство

В рамках выполнения Федеральной программы «Комфортная городская среда» во Всеволожском районе 20 октября состоялась рабочая поездка главы администрации Андрея Низовского в г. Мурино.

Здесь на улице Графской он вместе с руководителем местной администрации Алексеем Беловым он открыл общественное пространство «Улица Графская», представляющее собой благоустроенную улицу с детской площадкой, освещённой прогулочной зоной и небольшим амфитеатром. Место для организации этого места для досуга граждан выбрано весьма удачно: оно расположено между уже действующей школой и школой, открытие которой планируется в январе следующего года. Отметим, что уже на этапе строительства жители имели возможность по достоинству оценить инновационные решения проектировщиков и строителей. Но на достигнутом руководство г. Мурино не намерено останавливаться и будет продолжать строительство подобных объектов.

При организации этого общественного пространства особое внимание было уделено оборудованию безопасных пешеходных переходов, ведущих к нему.

Здесь же участники рабочей поездки посетили первый в городе молодёжный культурный центр на улице Екатерининской д. 8 корп. 1. В самое ближайшее время в большом светлом помещении будут устроены 30 оборудованных компьютерами рабочих мест, зона отдыха и пространство для встреч, лекций и культурных мероприятий, а также на конкурсной основе будет выбраны его название и логотип центра.

Андрей Низовский отметил активную работу местной администрации и депутатского корпуса по включению города в областные и федеральные программы по благоустройству.

Не обошли внимаем участники рабочей поездки и выполнение работ в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» в г. Мурино. В деревне Лаврики идёт масштабный ремонт, осуществляемый подрядчиком ООО «Дорсервис». Как сообщил директор «Центра благоустройства и строительства» Г. Мурино Александр Тыщенко, на дороге длиной полтора километра уже уложен нижний слой асфальта и проведены работы по подготовке укладки верхнего слоя. На эти цели и ещё на ремонт 5 дорог выделено 40 500 000 рублей.

Владимир Шемшученко