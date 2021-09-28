Ленинградская панорама. Нелегально избавиться от отходов не получится

Еженедельно сотрудники Управляющей компании по обращению с отходами в Ленинградской области выявляют предпринимателей, которые не заключили договор на вывоз мусора. К одному из таких рейдов во Всеволожском районе присоединился наш корреспондент.

Первые этажи высоток в Мурино занимают всевозможные магазины, пекарни, кафе, парикмахерские, медицинские центры, офисы. На доме 16/9 по улице Шувалова больше десятка вывесок. Все эти предприятия предстоит обойти сотрудникам сектора по работе с нежилыми помещениями Управляющей компании по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

Именно эта организация является региональным оператором, ответственным за приемку, транспортировку, обработку и захоронение ТКО. Согласно федеральному закону, договор на вывоз мусора из офисов, магазинов и прочих нежилых помещений заключается только с регоператором. Однако не все юридические лица закон исполняют.

«Наш визит носит предупредительный характер, – объясняет заведующая сектором Оксана Каблукова. – Мы выясняем, имеется ли договор на вывоз ТКО. Если такового нет, связываемся с собственниками или арендаторами помещений. В течение 14 дней они должны направить заявку на заключение договора. В противном случае передаем информацию в комитет государственного эконадзора Ленобласти для привлечения к ответственности. Обязательно прикладываем фотографии, подтверждающие, что на объекте ведется коммерческая деятельность».

Первая же точка оказывается нарушителем. Продуктами питания здесь торгуют уже год. Куда девают мусор? Скорее всего, нелегально выносят на общую контейнерную площадку многоквартирного дома. Нет обязательного контракта и у магазина канцтоваров, кафе, салона красоты… Обходим здание по периметру и раз за разом слышим: «По условиям аренды за вывоз отходов отвечает собственник квадратных метров. Решайте вопрос с ним».

14 200 договоров с коммерческими образователями отходов заключено в Ленобласти

По словам Оксаны Сергеевны, это скорее отговорки. Так арендаторы тянут время. Изъясняясь юридическим языком, закон предписывает ответственность отходообразователя – проще говоря, кто намусорил, тот и раскошеливается. Обычно владелец помещения получает счет на оплату и перенаправляет его арендатору.

Зачем увиливать? Ведь итоговая сумма будет выставлена за все время деятельности предприятия.

«Сейчас, спустя два года после старта мусорной реформы, работать стало легче, – признается Оксана Каблукова. – На первых порах арендаторы даже телефоны владельцев помещений отказывались сообщать. Заявляли, что у них нет мусора, говорили, что плата слишком высока. Кто-то не воспринимал наши требования всерьез».

Меньше всего хлопот доставляют сетевики. Они заключают договоры сразу на все филиалы по региону. Заглянув в пиццерию, аптеку, зоомагазин, участники рейда убедились в этом.

При бизнес-центрах и прочих отдельно стоящих нежилых зданиях предприниматели устанавливают собственные мусорные контейнеры. Это позволяет экономить на вывозе отходов – машина приходит по мере их накопления. Но подавляющее большинство юридических лиц пользуется общими контейнерными площадками. Это сразу видно по множеству выброшенных коробок. Мусор оттуда вывозят по графику.

Заходим в очередной офис. Он небольшой. Стандартное приветствие, вопрос о наличии договора (его нет), фотосъемка, обмен контактами. Какова же цена вопроса? Плата за вывоз мусора зависит от площади помещения, тарифа и норматива накопления. Вполне логично, что для банков или офисов он ниже, чем для магазинов или заведений общественного питания. Например, туристическому агентству, занимающему 35 «квадратов», в месяц услуга обойдется примерно в тысячу рублей.

Участники рейда сетуют, что иногда процесс переговоров затягивается на несколько месяцев. Итог предсказуем – закон един, и обойти его не получится. Штраф по статье 8.2 Кодекса административных правонарушений РФ для юридических лиц составляет 250 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей – до 50 тыс. рублей, возможно приостановление деятельности до 90 суток.

«В этом году мы передали в эконадзор около 120 запросов. Примерно 80 % нарушителей, получив соответствующее предписание, сразу подчиняются требованиям закона. За все это время не удалось найти общий язык с единственным предпринимателем. Он из Кудрово. Начисленный штраф в 30 тыс. рублей игнорирует. Дело будет передано в суд», – говорит Оксана Каблукова.

Всего в ходе этого рейда в Мурино было выявлено 20 нежилых помещений, у которых отсутствовали договоры на вывоз ТКО. Имелись они лишь у пяти юридических лиц.

Мила Дорошевич