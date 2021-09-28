Ветеринары Ленобласти запускают конкурс детского творчества

Областной конкурс детского творчества «Мы в ответе за тех, кого приручили» стартует 4 октября 2021 года – во Всемирный день защиты животных. Конкурс организует и проводит Управление ветеринарии Ленинградской области совместно с Комитетом общего профессионального образования 47 региона.

Как сообщает пресс-служба областного управления ветеринарии, принять участие в конкурсе могут ребята от 6 до 17 лет. Работы принимаются по четырем номинациям: рисунок «Трезор зажигает огоньки добра»; фотография «Животные и окружающий мир»; видеоролик «Не бросай меня хозяин»; поэзия, эссе «Питомец – лучший друг». Заявки на конкурс принимаются до 31 октября, подробнее с положением можно ознакомиться на сайте Управления ветеринарии Ленинградской области.

Напомним, что в 2021 году специалисты ветеринарии 47-го региона запустили проект «Мы в ответе за тех, кого приручили». В рамках проекта организован ряд мероприятий, пропагандирующих ответственное отношение к домашним животным. Помимо социальной рекламы, было заключено соглашение о совместной работе с областными МФЦ. Теперь жители Ленобласти могут рассмотреть возможность подбора животного из приюта в многофункциональных центрах региона.