Аграрии Всеволожского района примут участие в выставке «Золотая осень»

Порядка 20 предприятий Ленинградской области примут участие в 23-й российской агропромышленной выставке «Золотая осень». Всеволожский район будут представлять крупнейшие предприятия и фермерские хозяйства, среди которых ЗАО «Племенной завод «Приневское», птицефабрика «Синявинская», агрофирма «Выборжец».

Как сообщает пресс-служба областного правительства, выставка пройдет с 5 по 8 октября. Традиционно участники представят свою лучшую продукцию – от фермерских сыров и колбас до редких пород племенных животных. Также среди предприятий выберут лучшие племенные и фермерские хозяйства.

Отметим, что помимо выставочных павильонов, в рамках мероприятия проходит насыщенная деловая программа. Для аграриев проводят интенсивы и лекции на актуальные темы, обсуждаются важные вопросы развития агропромышленного комплекса региона.