Уполномоченный проведет «горячую линию», приуроченную ко Дню пожилого человека

В рамках «Правового марафона для пенсионеров» 30 сентября, накануне Дня пожилого человека, в аппарате Уполномоченного по правам человека в Ленинградской области пройдет «горячая линия».

С 10.00 до 14.00 по номеру 8 (812) 916-50-63 пожилые граждане могут задать свои вопросы Уполномоченному и рассказать о своих проблемах и чаяниях. В том числе связанных с реализацией различных категорий прав (на социальную поддержку, качественную медицинскую помощь, пенсионное обеспечение, присвоение звания «Ветеран труда» и иные).

После анализа поступившей на «горячую линию» информации Сергей Шабанов выявит наиболее актуальные для пожилых граждан вопросы и спланирует выезды в районы области, где проведет встречи с пенсионерами, ветеранами, инвалидами. На этих встречах граждане получат разъяснения, консультации и практическую помощь.

Анастасия ОВЧИННИКОВА, пресс-секретарь Уполномоченного по правам человека в Ленинградской области,