Ленинградская панорама. Реквием над Ладогой

В музейном комплексе «Дорога жизни» Всеволожского района, расположенном на берегу Ладоги, бережно чтят память защитников и жителей осажденного Ленинграда. Накануне 80-летия начала вражеской блокады города на Неве фонд музея пополнился новым экспонатом.

Портрет героя

Это портрет капитана буксирного парохода «Орел» Ивана Дмитриевича Ерофеева. Его выполнил Сергей Макаров – художник мастерской военных маринистов Центрального военно-морского музея имени Петра Великого («Дорога жизни» – его филиал).

Иван Ерофеев – фигура для водного отрезка Дороги жизни знаковая. Именно Ерофеев осенью 1941-го положил начало движению судов по Ладожскому озеру. 12 сентября возглавляемый им пароход «Орел» притащил на буксире из Новой Ладоги к мысу Осиновец две первые баржи с мукой и зерном.

На флот Иван Ерофеев подался в 16 лет. Был и матросом, и кочегаром, и даже коком. Быстро вырос до лоцмана, а когда еще не стукнуло двадцать, стал капитаном озерного плавания. В 21 год его наградили почетной грамотой Наркомфлота СССР. Специалисты такого класса, досконально изучившие лоцию и навигацию Ладожского озера, знавшие суда, как говорят моряки, от киля до клотика, были наперечет. А Ерофеев славился не только капитанским мастерством, но и особым чутьем. Оно особенно выручало в акватории, известной крутым нравом.

Говорят, Ерофеев был выдержан и решителен, имел исключительный авторитет и незаурядные организаторские качества. Его считали человеком отчаянной храбрости, подкрепленной обостренным чувством ответственности за подчиненных и порученное дело.

Ничего удивительного, что именно проверенному сорокалетнему капитану доверили совершить первый рейс по водной трассе, которую потом назвали Дорогой жизни. Он привез для Ленинграда, вокруг которого уже замкнулось кольцо, 742 тонны продовольствия. На обратном пути буксировал эвакуированных.

«Ладожский «титаник»

Очередное задание обернулось трагедией. Баржа № 752, которую 16 сентября в сторону Новой Ладоги вел «Орел», потерпела крушение. Шторм в девять баллов, налет фашист­ской авиации, значительный перегруз баржи привели к трагедии, известной как «Ладожский «Титаник». Погибли примерно полторы тысячи человек. Точную цифру назвать сложно. В основном – курсанты военно-морских училищ, выпускники Военно-морской медицинской академии, военнослужащие. Эта катастрофа была самой большой по числу человеческих жертв в истории перевозок на Ладоге.

Сотрудники музея начали работать над созданием электронной книги памяти, посвященной героям водной дороги жизни.

Когда баржа развалилась и пошла ко дну, капитан «Орла» обрубил буксировочный торс и направил корабль в гущу тонущих людей. Удалось спасти 216 человек. Иван Ерофеев был награжден орденом Красной Звезды.

«Перед тем как приступить к работе, я долго изучал исторический материал. Эпизод с потонувшей баржей долгое время замалчивался, да и о самом Иване Дмитриевиче нечасто упоминают, – говорит автор картины Сергей Макаров. – А личность-то легендарная! Писать портрет человека, совершившего по­двиг, сложно тем, что нужно прочувствовать его состояние. Для меня было важно показать внутреннюю силу, мощь капитана. Я работал семь месяцев, и за это время Ерофеев стал для меня близким человеком».

Портрет займет свое место в части экспозиции, посвященной первой военной навигации. Как подчеркивают музейщики, картина выполнена исторически достоверно. Бинокль, фуражка, военная форма, даже пуговицы на ней, – все соответствует эпохе. Образцами послужили экспонаты из музейных фондов.

Пространство для развития

Музей «Дорога жизни» открылся для посетителей в 1972 году в здании бывшей пекарни на берегу Ладоги, недалеко от мыса Осиновец. Именно отсюда начиналась легендарная Дорога жизни. В вой­ну в этом помещении располагались столовая, красный уголок и руководство Осиновецкой военно-морской базы.

Экспозиция рассказывает об истории уникальной военно-транспортной магистрали стратегического назначения. Посетители музея узнают о блокаде Ленинграда, первой и второй военных навигациях, создании ледовой дороги и ее обороне, прокладке трубопровода и электрокабеля по дну Ладожского озера, действиях Ладожской флотилии.

К 70-летию Победы приурочили полную реконструкцию музея. Построили ангар для больших экспонатов, сделали конференц-зал с кабинетами для научных сотрудников, обустроили набережную, озеленили территорию. Годом позже возвели здание для основной экспозиции, выполненное в виде глыбы ладожского льда. Выставочные площади увеличились вдвое – до 800 кв. м.

«Сегодня в Ленинградской области действует современный музей с отличным оборудованием, интерактивными экспозициями. Есть пространство для развития. Мечтаем, чтобы у «Дороги жизни» появился причал и к музею смогли подходить суда. Прорабатываем вопрос вертолетной площадки, которая бы соединила несколько наших филиалов – подводную лодку «Народоволец», «Кронштадтскую крепость» и «Дорогу жизни», – делится планами замдиректора ЦВММ Александр Чернавский.

Приезжайте в музей!

Оказавшись на территории музейного комплекса, проникаешься гордостью за отцов и дедов, ценой невероятных усилий, а зачастую и собственных жизней отстоявших осажденный Ленинград. А еще – благодарностью людям, которые хранят память о героях, работавших на уникальной водной трассе, разыскивают, восстанавливают, реставрируют экспонаты военной поры.

«Подлинность экспонатов ставится во главу угла. У нас немало предметов, которых вы не встретите ни в одном музее мира», – утверждает заведующий филиалом ЦВММ «Дорога жизни» Виктор Березняцкий.

Часть экспонатов расположена под открытым небом. В их числе – подлинные корабли и самолеты отечественного военно-морского флота: буксир «Ижорец-8», тендер-плашкоут, построенный в 1942 году на Адмиралтейских верфях, самолет Ли-2Т. Здесь же артиллерийские орудия, якоря, рули, прожектора…

В павильоне для крупногабаритных экспонатов посетители замирают возле полуторки, поднятой в 1947 году со дна Ладоги (она курсировала по ледовой трассе), рассматривают редкий трехосный автобус АТУЛ-2А, перевозивший в войну ленинградцев, полевую кухню, морские мины, дальномеры, тумбовую пулеметную установку…

Да что пересказывать. Надо непременно побывать на экскурсии, и обязательно всей семьей, с детьми и внуками. Постоять возле памятника «Героям Ладоги», выйти на набережную, окинуть взором ширь озера, что без устали гонит крутую волну, поклониться памяти павших.

Людмила Кондрашова

Фото: пресс-служба ЦВВМ