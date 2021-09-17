Алексей Белов: «Наш город Мурино приближается к европейским стандартам»

На прошлой неделе Муринское городское поселение отметило свою 272 годовщину со дня основания. Позади – праздничные торжества, впереди – напряженная работа муниципальной власти по созданию комфортных условий для жителей самого молодого города Ленинградской области. «По официальным данным, в Мурино зарегистрировано около 80 тысяч человек», – уточняет глава администрации поселения Алексей Белов. А ведь совсем недавно, буквально десяток-два лет назад, Мурино было просто деревней. А поселение ещё год назад имело статус сельского. О насущных проблемах, планах и перспективах, о создании новой социальной формации и немного о себе – в интервью Алексея БЕЛОВА «Всеволожским вестям».

– Алексей Юрьевич, насколько я помню, материалы о вас ни разу не появлялись на страницах нашей газеты. Расскажите немного о себе – нашим читателям будет интересно узнать о человеке, руководящем администраций самого «людного» поселения во Всеволожском районе.

– Мне 42 года, женат, есть дочка. Вся моя сознательная жизнь связана с Ленинградской областью, а вся трудовая биография – с государственной службой. Окончил в свое время Северо-Западный институт управления РАНХ и ГС, получил два высших образования – в сфере экономики и юридическое.

С 2001 года работал в аппарате правительства Ленинградской области, в юридическом комитете. В 2013 году перешел в комитет по топливно-энергетическому комплексу. Сначала возглавлял отдел информационно-правового обеспечения, затем, уже в должности зампреда комитета по ТЭК, курировал строительство газораспределительных сетей на всей территории Ленинградской области. Также входил в рабочую группу, которая наблюдала за возведением «Северного потока-2». С 1 августа 2020 года Муринский совет депутатов утвердил мою кандидатуру уже в должности главы администрации муниципалитета.

Работа во власти – это не то, что «на земле»

– То есть совсем недавно у вас был своеобразный юбилей – ровно год на посту. С какими трудностями вы столкнулись вначале, и что представляет собой сегодняшняя администрация Муринского поселения?

– Сразу хочу отметить, что работа в органах государственной власти и местного самоуправления, то есть «на земле», очень различается. В первом случае ты имеешь возможность полностью погрузиться в определенную сферу деятельности, понять и досконально изучить игроков на этом поле, отладить контакты и выстроить отношения с ними. И далее уже работать, так сказать, «по накатанной». В муниципалитете такая схема не действует – здесь глава администрации обязан разбираться в самых разнообразных направлениях работы, начиная от функционирования детских кружков и заканчивая строительством и содержанием дорог.

Первое время, конечно, был шок. Одно хорошо – основной состав прежней администрации остался неизменным, и я благодарен опытным сотрудникам за действенную помощь. Хотя кое с кем пришлось расстаться – не все выдерживают существенно возросшие темпы работы.

В настоящее время штатная численность сотрудников Муринской администрации составляет 33 человека. Если считать чиновников «на душу населения», то получается, что на одного сотрудника приходится порядка двух с половиной тысяч жителей поселения. Хотя это очень поверхностный взгляд, так как все работают по своим направлениям, которые у нас распределены по четырем подведомственным учреждениям. Это Служба содержания и развития территорий, Центр благоустройства и строительства, Центр муниципальных услуг и редакция газеты «Муринская панорама».

– Насколько вы доступны, открыты к общению с жителями?

– Абсолютно доступен и абсолютно открыт. В настоящее время работаю в режиме 24/7 – иначе пока не получается. Люди приходят в администрацию в приемные и неприемные дни, подходят со своими просьбами, жалобами и инициативами во время различных мероприятий, просто на улице. Ни одно обращение – будь оно очным, письменным или переданным через соцсети – не остается без ответа. Кстати, переписку в соцсетях с жителями поселения я веду самостоятельно, часто приходится давать рекомендации и советы юридической направленности.

Могу с уверенностью сказать, что сегодня я знаю территорию поселения лучше многих старожилов, потому что всю её – каждую улицу, каждую дорогу и даже тропинку – обошел своими ногами.

Что уже сделано и что ждёт впереди

– Что удалось сделать за это время?

– Прежде всего, мы вступили во все возможные государственные и федеральные программы, действующие на территории Ленинградской области. Судите сами – из 750 миллионов бюджетных денег собственные доходы поселения составляют только около 350 миллионов. Остальные 400 миллионов – это средства, выделенные нам по различным программам на развитие поселения.

В числе первых в Ленобласти мы вступили в федеральную программу «Агломерация», направленную на развитие инфраструктуры территорий, прилегающих к крупным мегаполисам. Уже в этом году на выделенные средства мы планируем закатать в асфальт четыре городских улицы. Если не ошибаюсь, то в России не более 20 муниципальных образований, сумевших стать участниками этой новой программы.

Также на территории поселения действуют программы по созданию комфортной городской среды, благоустройству и развитию дорожной сети, по строительству социальных объектов и много-много других. К слову, в рамках программы по расселению ветхого и аварийного жилья нам удалось полностью ликвидировать одну из застарелых проблем поселения – приобрести за счет областного бюджета более двадцати благоустроенных квартир для обитателей практически заброшенного общежития, ранее принадлежавшего Минобороны.

Устранена еще одна проблема, которая не решалась несколько лет – ушел в небытие курган, сложенный из строительных грунтов и мозоливший глаза жителям на углу Екатерининской улицы и Петровского бульвара. Теперь там построена дорога, которая находится на стадии сдачи в эксплуатацию. Наконец-то достроен перекресток Петровского и Воронцовского бульваров. В текущем году построена газораспределительная сеть и газопровод в деревне Лаврики. Думаю, что в следующем году сможем обеспечить жителей газом.

Работа муниципальной власти – это ежедневный труд по содержанию и ремонту жилого фонда, дорог, детских и спортивных площадок, по благоустройству и озеленению территорий. Это санитарная обработка подъездов и вывоз мусора, обустройство пешеходных переходов и установка уличного освещения, устранение последствий коммунальных аварий – всего не перечислишь. В целом, сделано немало, еще больше сделать нам предстоит.

– Поделитесь ближайшими планами?

– Про газификацию Лавриков я уже сказал, также в следующем году мы планируем начать строительство газопровода в Старом Мурино.

В рамках действующих на территории поселения государственных программ в ближайшем будущем у нас появится несколько новых школ и детских садов. Фактически ежегодно мы планируем строить – и уже строим – по две новые школы. Открыты так называемые встроенно-пристроенные детские сады, расположенные на первых этажах жилых домов, есть частные детские сады, которые работают через субсидию, получаемую родителями от государства.

В ближайшее время ожидается начало строительства пожарного депо – выделение земельного участка под этот объект находится в высокой степени готовности. Конкретные сроки связаны с передачей земель от МЧС на баланс муниципалитета.

В западной части поселения мы вместе с застройщиками начинаем развитие территории бывшего молочного комплекса – на Ручьевском проспекте строится отдел полиции, а в скором времени появится и поликлиника – проект уже вышел из государственной экспертизы, до конца этого года комитет по строительству Ленинградской области планирует разыграть конкурс на проведение работ.

На этой же территории появится большой современный физкультурно-оздоровительный комплекс, рассчитанный на полторы тысячи посещений в сутки. И поликлинику, и ФОК мы надеемся ввести в эксплуатацию в 2024 году.

В планах – создание парковой зоны. У нас есть проект благоустройства, который направлен на создание прочного «зеленого каркаса» с маршрутом для прогулок и отдыха местных жителей и гостей.

Как рождается общественное сознание нового города

– Наверняка в Муринском поселении немало проблем. Что вас, как главу муниципалитета, тревожит больше всего?

– Пожалуй, наиболее острым продолжает оставаться вопрос экологической безопасности, связанный с деятельностью предприятий в промышленной зоне. Жителей систематически беспокоит неприятный запах и дым. И если деятельность отравлявшего воздух ООО «Мед-Экология» на сегодняшний день прекращена, то к компании «Фаворит», занимающейся производством и фасовкой чайно-кофейной продукции, вопросы остались. И это после многочисленных совместных рейдов администрации, общественности и надзорных органов, Роспотребнадзора и специалистов из правительства Ленобласти. Справедливости ради надо отметить, что на предприятии «Фаворит» вняли нашим обращениям и установили оборудование по плазмокаталитической очистке газовых выбросов, однако периодически запах все-таки появляется. К тому же жители стали жаловаться на гул от работающих фильтров. Так что работа в этом направлении продолжается, контакт с руководством компании налажен.

Еще одна проблема, которая требует от администрации повышенного внимания – содержание придомовых территорий. Мурино – большой город, продолжающий расти и развиваться. На его территории работают сорок управляющих компаний, и некоторые из них небрежно относятся к выполнению своих прямых обязанностей. Жители обращаются в администрацию с жалобами на работу коммунальщиков, однако правовые лакуны не позволяют муниципальной власти жестко воздействовать на управляющие компании и заставить их работать максимально эффективно. Приходится искать какие-то иные рычаги давления, что, конечно, осложняет работу.

Здесь же нельзя не упомянуть и о том, что одна часть городской дорожно-уличной сети находится на балансе муниципалитета, а другая – в собственности у застройщиков. Мы не имеем права тратить бюджетные деньги на ремонт не принадлежащего нам имущества, а собственники не всегда стремятся содержать дороги в надлежащем виде, что опять же доставляет неудобства жителям. И снова приходится создавать механизмы воздействия на нерадивых хозяев для того, чтобы они привели в порядок принадлежащие им дороги.

– Город Мурино нередко называют «человейником» из-за массовой высотной застройки и высокой плотности населения. Вы согласны с такой характеристикой?

– Нет, категорически нет! Это слово выдумали блогеры. Наш город похож на новые города Советского Союза, когда на строительство больших объектов и предприятий съезжалась активная молодёжь со всей страны. И здесь, в Мурино, собрано огромное количество молодых и активных людей. И не только молодых. Это люди с пассионарным мышлением, способные ради лучшей жизни, ради обеспечения будущего своих детей сменить место жительства, разорвать устоявшиеся социальные связи и формировать, по сути, новую общность – жителей города Мурино, котороые, в свою очередь, интегрируют в Ленинградскую семью. А по теории Льва Гумилева, именно пассионарии двигают мировой прогресс.

В Мурино создается особая социальная формация, какой еще не было в Ленинградской области. И я это чувствую прямо сейчас, буквально в текущем моменте, как говорится – «на кончиках пальцев». Мне посчастливилось стать свидетелем того, как из разрозненной массы людей рождается общественное сознание нового города.

Придя на работу в администрацию в феврале прошлого года, я в течение нескольких дней колесил по городу, объехал абсолютно все улицы, заходил во дворы, в магазины, заведения и учреждения, разговаривал с людьми. И, несмотря на зимнюю слякоть и прочие сезонные прелести, у меня не возникло ощущения, что я нахожусь на какой-то мрачной, депрессивной территории. Напротив, передо мной был абсолютно живой город, современный, яркий, беспокойный и очень молодой. И я скажу так – блогеры могут сколько угодно постить свои унылые картинки типа «Мурино с высоты птичьего полета» – реальная жизнь проходит на земле, на улицах, где посажены молодые деревья, во дворах с цветниками, детскими и спортивными площадками, на проспектах и бульварах с памятниками и фонтанами. Достаточно сравнить сегодняшние виды с фотографиями пяти-, семилетней давности, чтобы понять, насколько стремительно благоустраивается и хорошеет наш город, приближаясь к европейским стандартам.

Да, у нас ведется большое строительство, что сопряжено с определенными неудобствами для обитателей уже обжитых кварталов. Да, у нас есть трудности в части содержания территории и жилого фонда. И да, возможно, механизмы управления городским хозяйством пока не совершенны, но всему свое время. Волшебной палочки, по взмаху которой можно было бы решить разом все проблемы, у меня нет. К сожалению. Однако администрация Муринского городского поселения стремится к тому, чтобы сделать жизнь наших людей максимально комфортной и безопасной.

Беседовала Светлана Завадская

Фото из архива МО «Муринское городское поселение