На объектах Минобороны в Ленинградской области заканчивается капитальный ремонт инженерных сетей

В городе Сертолово Всеволожского района, на объектах Министерства обороны Российской Федерации, проходит капитальный ремонт инженерных систем (водоснабжения, водоотведения, теплосети) и сооружений.

Перед работниками филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по Западному военному округу) стоит задача провести ремонт без прекращения функционирования системы. Ключевым моментом при выборе технологии проведения капитального ремонта, были следующие факторы: качество и скорость выполнения работ, а также экономическая составляющая.

Таким образом выбор был остановлен на новейшей технологии, которая позволяет провести ремонт без повреждения наружной поверхности, путем горизонтального бурения даже в труднодоступных местах, увеличить пропускную способность за счёт минимальной потери диаметра трубы, увеличить долговечность, а также устойчивость трубы к коррозии.

На объектах, находящихся в зоне ответственности филиала ФГБУ «Центральное жилищно-коммунального управление» (по Западному военному округу), расположенных в микрорайоне Сертолово-2, комплексный капитальный ремонт инженерных сетей и сооружений выполнен на 70%.

В рамках капитального ремонта произведена замена керамических труб сети водоотведения, протяженностью 2 км, на пластиковые, что позволяет увеличить долговечность и устойчивость труб к коррозии. В целях улучшения качества и бесперебойной подачи поставляемой воды для жителей микрорайона и военнослужащих, произведена установка насосной станции, повышающей давление и замена сетей водоснабжения протяженностью более 3 км.

Строительство новых сетей теплоснабжения протяженностью более 3 км пройдет параллельно старому участку тепловой сети, что позволит свести к минимуму возможные неудобства для жителей многоквартирных домов.