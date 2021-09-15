Медиапроект «Армия – путёвка в жизнь»: Урок длиною в год

Урок длиною в год – так говорит о службе по призыву нынешний военнослужащий Александр Соловьев. Он нашел в армии смысл, любовь, профессию и, как предполагает, свое будущее. В войсковой части 46179-Л, расположенной под Приозерском, Александр несет необычное и ответственное дежурство в качестве оператора в составе службы специального контроля. Но начиналось все с военкомата и танковых войск.

– С самого детства мне была интересна профессия военного. Мне нравились фильмы про военных, про все, что с этим связано. И в какой-то период я даже мечтал стать военнослужащим, – говорит боец. – Отец у меня проработал в милиции до пенсии, и я всегда видел себя военным.

Александр – наш земляк, учился в приозерской школе и после 9-го класса поступил в петербургский колледж при Государственном университете морского и речного флота имени адмирала С. О. Макарова. Здесь он овладел профессией судового электромеханика и даже год провел в плаваниях на морских и речных судах – впитывал романтику моряка. Все распорядки внутри колледжа, по словам Александра, напоминали в чем-то армейские, так как флот требует дисциплины и ответственности. Поэтому он ни в коем случае не боялся визита в военкомат после получения своего среднеспециального образования. А наоборот, хотел попасть по своей специальности на флот.

– Через неделю после окончания выпускных экзаменов я пошел в армию. Но попал под конец призыва, и выбирать не приходилось, – говорит Александр. – Я пришел, ждал, и ко мне подошел лейтенант. Он предложил служить в танковых войсках и сказал, что на моем месте не отказывался бы, потому что это очень интересно.

После недолгих раздумий Александр согласился, так как служить ему предложили в Ленинградской области, да еще и по новой, неизвестной ему специальности на мощной бронированной технике. Чем не осуществление мальчишеской мечты – сесть внутрь огромного сорокатонного монстра и почувствовать его тысячу лошадиных сил? Но еще одним сюрпризом для Александра стало то, что прямо в этой же части, куда он направился служить, он встретил своих одногруппников из колледжа – они тоже распределились в танковые войска. Вместе они овладевали новой специальностью – оператор-наводчик танка Т-90.

– У мамы была тревога за меня, что я буду целый год где-то. Но она все равно максимально меня поддерживала, говорила, что это правильно и что она гордится мной, – делится воспоминаниями боец. – Отец же максимально положительно отнесся, говорил, что каждый мужчина должен отслужить.

Как говорит Александр, год прошел буквально незаметно. Даже настала какая-то грусть после окончания службы по призыву. Пять месяцев в учебке, семь месяцев в боевой части – эта перемена мест дополнительно сделала время в армии очень насыщенным и разнообразным. Бойцы постоянно проходили интенсивные курсы и практическую подготовку – скучать и мечтать о дембеле на занятиях не приходилось.

– Это безумно интересно, постоянно узнаешь что-то новое. И изучать можно бесконечно. За пять месяцев, мне кажется, я и половины не узнал того, что мог. Каждый день проводились занятия, были стрельбы, мы сдавали зачеты – было интересно, – вспоминает Александр. – По истечении года я намного лучше узнал себя, свой характер, и даже подкорректировал его, понял, что где-то я поступал не так. Мне многие говорили, что после армии я изменился в лучшую сторону. Я бы любому человеку порекомендовал пройти этот урок длиною в год.

После окончания службы по призыву Александр пошел искать себя на гражданке: стал устраиваться на работу, поступил, уже на высшее, в Государственный университет морского и речного флота. Но не было стабильности финансовой, как не было и уверенности в завтрашнем дне. Последняя специальность Александра – электрик, но фирма, где он работал, разорилась, и встал вопрос: что делать?

– Я подумал, что в армии такого бы не было. Там пришел, служишь, выполняешь свои задачи – все четко, уверенно. Приехал на собеседование и понял: это то, чего я хочу. Появилась стабильность. Здесь такого нет, что сегодня работа есть, а завтра – нет. Здесь все четко: отработал, отдежурил, выходные, праздники – ты можешь спланировать свое время, – уверенно рассказывает Александр.

Для службы по контракту он выбрал часть рядом с городом Приозерском Ленинградской области. Как оказалось, она не совсем простая – состоит в структуре службы специального контроля 12-го Главного управления Министерства обороны, отвечающего за ядерно-техническое обеспечение и безопасность. Здесь Александр стал оператором, но уже не танка, а группы сбора и обработки информации.

– Нашей основной задачей является “засечка” ядерных взрывов, их обнаружение, расчет параметров и предоставление донесений. Мы регистрируем не только ядерные взрывы, но и регистрируем все явления, которые нам могут сообщить о ядерном взрыве, – рассказывает о своей службе Александр.

Первые три месяца службы привыкнуть к новым обязанностям ему помогала рядовая – Христина Жукова. Да, девушки служат в армии – по контракту, и они наравне с мужчинами несут дежурство, участвуют в боевой подготовке.

– Я уже служила в части, когда пришел Саша. Я помогала ему освоиться, влиться в коллектив. Мы полюбили друг друга, начали встречаться и уже полгода живем вместе, – коротко рассказывает историю отношений Христина.

Сейчас молодые люди живут в небольшой, но уютной квартире в отремонтированном общежитии в Сторожевом. Это жилье на время службы предоставляет часть – заботиться об этом не надо. Другие сослуживцы могут жить и в своих квартирах в Приозерске. Как, например, рядовой Станислав Благарь.

Парень пришел в часть проходить альтернативную службу, ведь с недавних пор для тех призывников, кто получил среднеспециальное или высшее образование, есть возможность, минуя призыв, сразу стать контрактником на два года. Станислав окончил Государственный университет аэрокосмического приборостроения, поэтому у него был выбор: идти по призыву на один год или выбрать альтернативную службу, которая, по сути, не сильно отличается от службы по контракту. В итоге он выбрал два «альтернативных» года в армии.

– Пришел в военкомат, но, пока проходил медкомиссию, призыв закончился. И в этот момент я узнал о том, что есть альтернативная служба. Прошел собеседование, полиграф, написал тесты. Мне объяснили, как тут все происходит, – вспоминает свои первые дни в армии Станислав.

Сейчас он работает электриком-дизелистом в отделе технических систем специального контроля. В его функции входят обслуживание всех электроприборов части и бесперебойное электроснабжение. Недавно он заключил новый контракт, так как два года альтернативной службы уже закончились.

– У меня был выбор: либо уходить из армии сейчас и искать работу, либо продлить контракт. Для себя я выбрал, что остаюсь здесь. Мне все нравится, все устраивает. И я считаю, что это достойный выбор – служить так, по контракту.

Часть, где служат Александр и Станислав, одна из многих подобных, рассредоточенных по территории России точек, где ведется мониторинг геофизической активности. Воинскую службу по призыву здесь пройти нельзя, так как служба специального контроля формируется сейчас только из контрактников. Поэтому, если вы соответствуете критериям отбора, 12-е Главное управление Министерства обороны с радостью заключит с вами контракт либо примет на альтернативную службу

Григорий Ожегов

Фото автора

На снимках: военнослужащий по контракту Александр Соловьев; солдат альтернативной службы Станислав Благарь; боевая подготовка – ее наравне с мужчинами проходят и девушки, служащие в армии по контракту