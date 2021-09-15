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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Ленинградская панорама: берега станут чище

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Минувшей весной в рамках традиционного месячника благоустройства в Ленобласти впервые были организованы масштабные работы по уборке водоемов.

Волонтеры, энтузиасты, экологи на протяжении нескольких лет объединяются и приводят в порядок любимые места отдыха жителей региона. В мае сотрудники всех комитетов и подведомственных предприятий регионального правительства, органы местного самоуправления и жители провели почти сто субботников на берегах озер и рек.

Субботники сделали чище берега рек – Невы, Волхова, Свири, Тихвинки, Вуоксы, Оредежа, а также Мельничного ручья, озер Омчино и Ладожского, Сумского водохранилища и Финского залива. Такие уборки станут традиционными.

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