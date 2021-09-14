Песню о Ладоге исполняли во всех уголках Всеволожского района

В рамках торжественных мероприятий, посвященных 80-летию Дороги жизни, во Всеволожском районе прошла патриотическая акция «Эх, Ладога!», организованная областным комитетом по культуре и туризму с целью сохранения памяти об истории Родины, о подвиге защитников Отечества и с целью патриотического воспитания молодёжи. Песня исполнялась 12 сентября на крупных площадках городов и сельских населенных пунктов района, у мемориалов, посвящённых защитникам Великой Отечественной войны, в памятных местах.

Лучшие видеоролики с записанными выступлениями, размещенные в сети с соответствующими хештэгами, войдут в финальный ролик, который будет транслироваться на информационных ресурсах.

В рамках торжественных мероприятий, которые проходили в связи с юбилейной датой в Музее «Дорога Жизни» (филиал Центрального военно-морского музея имени императора Петра Великого), песню «Эх, Ладога!» исполнил хор ветеранов «Радоница» из Культурно-досугового центра «Южный». К акции присоединились воспитанники Детской школы искусств им. М.И. Глинки из Всеволожска, которые в завершение песни выпустили в небо белых воздушных «голубей».

Запись видеоролика подготовил Сергей Бражник (КДЦ «Южный»).

За основу текста взяты слова «Песни о Ладоге», которая была сложена в декабре 1942 г. в войсках Ленинградского фронта. Автор первоначального текста — капитан П. Богданов, авторы мелодии — старшина Краубнер и сержант Шенберг. Впервые текст был опубликован в газете «Фронтовой дорожник».

Фото Антона Ляпина