Во Всеволожске прошел фестиваль экстремального спорта

В минувшую субботу, 11 сентября, в парке «Песчанка» прошло сразу 2 мероприятия. Первое – экстремальный фестиваль «От дворовых игр к профессиональным видам спорта», второе – молодежный фестиваль «Выходи катать». Они призваны подчеркнуть, что при занятии экстремальными видами спорта очень важно помнить о технике безопасности, а выполнять трюки можно только на специально отведенных для этого площадках.

К счастью, во Всеволожском районе для этого созданы все условия: на его территории уже 15 скейт-парков, но самый большой из них находится на «Песчанке». Поэтому соревнования решили провести именно здесь. Ребята могли показать себя в скейтбординге, самокатном спорте, роллер-спорте и велосипедном спорте. Гостям праздника предложили насладиться экстрим-шоу, поучаствовать в конкурсах и мастер-классах. За организацию отвечал отдел физической культуры и спорта.

На торжественном открытии праздника побывали заместитель главы районной администрации по социальному развитию Светлана Хотько, глава города Всеволожска Станислав Богдевич и заместитель председателя областного комитета по спорту Оксана Лагода. Все они выступили с приветственным словом. После чего стартовали соревнования.

В это же время в другой части «Песчанки» развернулся фестиваль «Выходи катать», организованный отделом по молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям. Байкеры из клубов «Ночные волки», «Русские мотоциклисты» и «Ночные валькирии» устроили настоящее мото-шоу. Показательные выступления состоялись в рамках районного грантового проекта «Выходи катать». Кроме того, в течение года представители «Ночных волков» и «Русских мотоциклистов» посещали молодежно-подростковые клубы, где рассказывали о безопасной езде на мотоцикле: какой должна быть экипировка, где и под чьим руководством можно научиться выполнять различные трюки. Главная цель донести, что трюки нельзя выполнять на дорогах в общем потоке машин, ведь такое поведение подвергает опасности и мотоциклистов, и водителей. К счастью, для этого есть специально отведенные места.

Посетила это событие и Луиза Михайлова – новый руководитель молодежного центра «Альфа». Она пригласила всех желающих стать частью дружной и веселой клубной семьи. На открытии праздника выступила школа современной хореографии «Грани», а также музыканты из клуба «А-80». Кстати, в этот день здесь собрались не только ребята из «А-80», но и члены других клубов района. Они представили интерактивные стенды, с помощью которых можно было побольше узнать о их деятельности и выбрать для себя подходящее направление. Гости могли поучаствовать в мастер-классе по рисованию, написать добрые слова на доске пожеланий, принять участие в квизе, поиграть в дженгу или посоревноваться в перетягивании каната.

Екатерина Королева

Фото пресс-службы администрации ВМР