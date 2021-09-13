Группа «Руки вверх» выступит во Всеволожском районе

В субботу, 18 сентября, в честь дня посёлка им. Свердлова пройдет фестиваль SverdLoveFest. Хедлайнером мероприятия станет группа «Руки вверх».

Как сообщает пресс-служба администрации Свердловского поселения, фестиваль SverdLoveFest будет проходить второй раз. Гостей будут ждать на набережной Невы (угол набережной и Западного проезда) с 12.00 до 21.00.

Организаторы обещают, что в этом году программа будет еще более яркой и насыщенной. Помимо шоу и приглашенных артистов, будут организованы ярмарка и увлекательные конкурсы, а любителям вкусностей обещают гастрономические сюрпризы. Закончится фестиваль красочным салютом.