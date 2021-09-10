Во Всеволожске завершается благоустройство территории у железнодорожной станции «Мельничный ручей»

В понедельник, 13 сентября, жители микрорайона Мельничный Ручей во Всеволожске смогут оценить благоустройство привокзальной территории. Сейчас строители наводят на участке лоск и подправляют последние детали. Сегодня, 10 сентября, с ходом работ ознакомился глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский.

– Благоустройство проводится в рамках федерального проекта «Формирование городской комфортной среды», – отметил Андрей Низовский. – Это сейчас здесь все аккуратно и красиво, как и должно быть. Но еще три месяца назад это пространство было в упадочном состоянии. Радует, что компания, которая благоустроила территорию, приняла нестандартное решение и установила здесь красивые качели.

– Здесь была грязь, – рассказывает депутат города Всеволожска Юлия Посудина. – Люди не могли пройти, дети по дороге в школу проходили через грязный тротуар. Сейчас тут все чисто и красиво. На самом деле проект был реализован очень быстро. В прошлом году местные жители проголосовали за данный проект, сразу были выделены средства, объявлен конкурс и буквально за три месяца проведено благоустройство.

– Стоимость проекта 30 миллионов рублей, – проинформировал руководитель проекта Юрий Морозов. – На территории общественного пространства «Мельничный ручей» организовано 45 парковочных мест, предусмотрены места отдыха для горожан. Теперь горожане получат красивую территорию в 1,8 га. Современные тренды диктуют новые нестандартные подходы к благоустройству. Мы стараемся отходить от штампов, которые были заложены еще со времен Советского Союза. Нужно все строить оригинально и не стандартно.

Ирэн Овсепян

Фото: «ВКонтакте» Андрея Низовского