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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Ленинградская панорама: турнир памяти товарища

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В спортивном комплексе «Выборг» прошли соревнования по хоккею памяти Андрея Ковалева.

Он работал в областной администрации, был помощником губернатора и возглавлял представительство региона при правительстве РФ. Год назад Андрей Алексеевич ушел из жизни.

В память о нем семья, друзья и коллеги организовали хоккейный турнир. На ледовой арене в Выборге сразились любительски команды «Бульдозер», «Хорс» и «Флагман» из Ленобласти, а также «Невский легион» из Петербурга. В двух последних командах играл сам Андрей Алексеевич, а сейчас на лед вышел его сын Дмитрий.

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