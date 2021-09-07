Предпринимателей Ленинградской области «зарядили» энергией

Сегодня, 7 сентября, в Кудрово на открытой площадке МЕГА-Дыбенко состоялся восьмичасовой форум «Энергия возможностей». Организаторами выступили сразу несколько комитетов Ленинградской области. Мероприятие объединило чиновников, начинающих бизнесменов и опытных предпринимателей. Участники форума отметили, что цель подобных инициатив – развитие предпринимательства в 47-м регионе, обмен мнениями и установление деловых контактов.

– Думаю, что благодаря предпринимательскому сословию экономика нашего родного края – Ленинградской области – будет только расти, – отметил, открывая форум, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. – Безусловно, любой бизнес сопряжен с трудностями. Думать о том, что всего можно добиться легко и сразу, – легкомысленно. Путь к успеху и звездам лежит через тернии. Выживает самый целеустремленный. А любая неудача закаляет.

Губернатор предложил развивать в Ленинградской области туризм. При этом глава региона признал, что никто не приедет в гости «с бухты-барахты» – нужны интересные путешествия, гастрономические соблазны и сувениры. Своими рассуждениями Александр Дрозденко охотно делился, колдуя над ухой по-ленинградски. Когда видишь, как ловко глава региона орудует кухонными принадлежностями, виртуозно нарезает овощи, – кажется, что все это легко и просто. На самом деле повторить его кулинарные «па» сумеет не каждый.

– Если ветер приключений закинул путешественников в гости, они не только получат возможность посетить уникальные достопримечательности, но их хорошо накормят и напоят, – отметил глава региона. – Сейчас туристическая отрасль находится на подъеме, хотя ей пришлось нелегко. Коронакризис сократил число посетителей почти на миллион. Восстановить показатели можно за счет внутреннего турпотока.

– На таких дискуссиях предприниматели открыто рассказывают о своих проблемах, – делится впечатлениями руководитель Фонда развития предпринимательства Всеволожского района Ирина Кондратьева. – Думаю, что такие площадки позволяют выявить болевые точки, чтобы в дальнейшем продуктивно сотрудничать с бизнес-сообществом.

– Предпринимательское сословие – одно из самых востребованных в Ленинградской области, – подчеркнула председатель комитета по развитию малого и среднего бизнеса и потребительского рынка Светлана Нерушай. – Конечно, бизнесмен должен тщательно изучить ту сферу, в которой решил начать свое дело. Больше всего область сегодня нуждается в малых и средних предпринимателях, готовых развивать производство, сельское хозяйство и сферу услуг. За последний год в регионе зарегистрировалось много самозанятых. И это не может не радовать.

Среди участников форума были замечены и именитые предприниматели. Все они отмечают, что для того, чтобы бизнес был востребованным и успешным, нужно не бояться ошибок, ведь только пройдя сквозь «огонь, воду и медные трубы», можно достичь настоящего успеха.

Ирэн Овсепян

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