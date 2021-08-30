Автомарафон «Виват, Всеволожский район!» посетил девять поселений

Два дня, 28 и 29 августа, красочный автомобиль ездил по поселениям Всеволожского района и поздравлял жителей с юбилеем родного края. На каждой остановке артисты театра песни «Ясные ночи» исполняли небольшую праздничную программу и дарили хорошее настроение.

Первой остановкой юбилейного автомарафона стало Новое Девяткино, где 28 августа состоялась Спартакиада активной молодёжи. Музыканты поддержали своим выступлением участников спортивного праздника и задали правильный настрой, после чего отправились поздравить жителей Муринского и Бугровского поселений, а также Сертолово.

Второй день для артистов стал ещё более хлопотным, музыканты успели посетить Куйвозовское, Лесколовское, Токсовское, Кузьмоловское и Юкковское поселения. На каждой остановке был свой благодарный зритель, а зажигательные песни делали ярче даже пасмурный день.

Отметим, что Культурно-досуговый центр «Южный» уже анонсировал продолжение юбилейного автомарафона. В эти выходные, 4 и 5 сентября, артисты выступят еще на десяти площадках. Подробнее с расписанием можно ознакомиться в афише.

Фото Антона Ляпина