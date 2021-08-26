В честь 85-летия Всеволожского района пройдет автомарафон

В эти выходные, 28 и 29 августа, во Всеволожском районе пройдет автомарафон «Виват, Всеволожский район!» Красочные автомобили проедут по разным поселениям.

Программа мероприятия:

28 августа в 10.30 – Новодевяткинское с.п. (ул. Лесная, д. 6, хоккейная коробка), в 12.00 – Муринское г.п ) у выхода из метро на бульвар Менделеева, рядом со стелой «Я люблю Мурино»), в 13.30 – Бугровское с.п. (д. Бугры, ул. Шоссейная, у дома 7А), в 15.00 – Агалатовское с.п. (д. Агалатово, у дома 161), в 16.30 – МО Сертолово (ул. Молодцова, площадь между д. 5 и д. 16).

29 августа в 10.00 – Куйвозовское с.п. (д. Васкелово, Васкеловский ДК, ул. А. Коробицына, д. 10Б), в 11.30 – Лесколовское с.п. (ул. Красноборская, д. 4, северное крыльцо), в 13.00 – Токсовское г.п. (ул. Привокзальная, д. 10, у памятника читающему мальчику), в 14.30 – Кузьмоловское г.п. (центральная площадь, ул. Молодёжная, в районе д. 9), в 16.00 – Юкковское с.п. (д. Лупполово, ул. Зеленая, д. 1А, парковочная площадка магазина «Дикси»).