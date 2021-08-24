Ленинградская панорама: народные таланты наполняют энергией

Елена Николаевна Лаврова, заслуженный работник культуры РФ, художник, специалист отдела традиционной культуры Дома народного творчества Ленинградской области, — о любимом крае, богатом талантами, и счастье черпать энергию у народных самородков.

— Почти 45 лет моя профессиональная деятельность связана с художественным творчеством и декоративно-прикладным искусством Ленобласти. Курировала детские художественные школы, художественно-оформительские мастерские. В 1990-х годах стала старшим методистом в Ленинградском областном учебно-методическом центре культуры и искусства. Учреждение неоднократно реорганизовывалось, меняло название, сейчас это Дом народного творчества Ленобласти. Но суть моей работы остается прежней — кураторство художников и народных мастеров.

Ленинградская земля богата талантами! Сейчас под началом нашего Дома около 200 живописцев, графиков, скульпторов и прикладников, 50 народных студий.

Мне повезло — судьба свела с интереснейшими людьми. В их числе — Валерий Иванович Ярош. Он 30 лет возглавлял в Кингисеппе детскую художественную школу, которая была образцом того, как увлечь детей творчеством.

Огромное удовольствие — наблюдать, как самодеятельные художники вырастают в профессиональных живописцев. Например, Сергей Иванович Серегин из Соснового Бора. Он работал пожарным, рисовал для души. В 38 лет вышел на пенсию и погрузился в творчество.

Дом народного творчества организовывает для талантливых, ищущих себя художников пленэры, семинары с участием специалистов из ведущих художественных вузов страны, творческие дачи.

Помогаем развиваться и прикладникам. В Приозерском районе живет Ирина Валерьевна Дьяченко. Ей нравилось заниматься лепкой из соленого теста, и получалось неплохо. Начали привлекать ее в творческие лаборатории, теперь она крепкий мастер декоративно-прикладного искусства. Работы Дьяченко наряду с произведениями 130 художников и народных мастеров вошли в нашу экспозицию, которая в сентябре развернется в выставочном зале Союза художников Санкт-Петербурга.

В течение многих лет мы ежегодно организуем две масштабные областные выставки изобразительного и декоративно-прикладного искусства. Они всегда проходят на солидных площадках.

Многие художники стали моими добрыми друзьями. Мне 86 лет, и на вопрос, как удается сохранять силы, отвечаю: «Я от общения с талантливыми личностями такое богатство, такой запас энергии имею, что на несколько жизней хватит!»