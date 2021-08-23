Над Всеволожском подняли триколор

День Государственного флага Российской Федерации традиционно отмечается 22 августа. Этот праздник посвящен одному из главных символов страны, который, наряду с гербом и гимном, отражает нашу идентичность.

Во Всеволожске День флага отмечали на Юбилейной площади. Посмотреть концертную программу «Гордо реет флаг России» собрались гости от мала до велика. Звучала веселая музыка, а волонтеры раздавали всем флажки в цветах российского триколора.

Главным событием стало поднятие флагов России, Ленинградской области и Всеволожского района. Это сделали воспитанники движения «Юнармия» совместно с заместителем председателя совета депутатов Всеволожского района Ольгой Ковальчук, заместителем главы администрации района по социальному развитию Светланой Хотько, почетными гражданами города Всеволожска Виктором Рожновым и Сергеем Сигаревым.

Затем началась яркая концертная программа. Выступили вокальный ансамбль «Бархат» из Янинского КСДЦ, студия современной хореографии «Грани» из КДЦ «Южный», а также солист Евгений Ануфриев. Кроме того, всех желающих угощали на полевой кухне.

Екатерина Королева

Фото Светланы Усик