Соревнование на Кубок Белоусова вновь собирает ветеранов

21–22 августа в Токсово состоится соревнование на Кубок олимпийского чемпиона по прыжкам на лыжах с трамплина Владимира Белоусова, в котором примут участие около 40 спортсменов – ветеранов прыжкового спорта.

Некоторые из них уже приехали в Токсово, например, из Беларуси и из Мурманска. Специально для этого события администрация МО «Токсовское ГП» помогла изготовить уникальные коллекционные медали победителям.

Соревнования будут проходить 21 августа – на трамплине мощностью К-40, а 22 августа – на трамплине мощностью К-65. Начало зачётных прыжков и в тот, и в другой день будет в 12.00. По окончании зачётных прыжков состоится церемония награждения. Приглашаются все желающие посмотреть этот зрелищный вид спорта.

Людмила Однобокова