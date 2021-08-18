О газете Контакты Для рекламодателей Закупки

Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Соревнование на Кубок Белоусова вновь собирает ветеранов

0 Комментариев

21–22 августа в Токсово состоится соревнование на Кубок олимпийского чемпиона по прыжкам на лыжах с трамплина Владимира Белоусова, в котором примут участие около 40 спортсменов – ветеранов прыжкового спорта.

Некоторые из них уже приехали в Токсово, например, из Беларуси и из Мурманска. Специально для этого события администрация МО «Токсовское ГП» помогла изготовить уникальные коллекционные медали победителям.

Соревнования будут проходить 21 августа – на трамплине мощностью К-40, а 22 августа – на трамплине мощностью К-65. Начало зачётных прыжков и в тот, и в другой день будет в 12.00. По окончании зачётных прыжков состоится церемония награждения. Приглашаются все желающие посмотреть этот зрелищный вид спорта.

Людмила Однобокова

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

  1. Растет популярность Кубка Белоусова
  2. На Кавголовских трамплинах разворачивается история
  3. Ольга Ковальчук: «Когда делюсь энергией, чувствую прилив сил»
  4. Всеволожский спортсмен, покоривший Норвегию

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

code