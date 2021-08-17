Ученицы Всеволожской школы искусств признаны молодыми дарованиями России

Шесть юных талантов из Ленинградской области стали лауреатами общероссийского конкурса «Молодые дарования России» 2021 года. Среди них ученицы Детской школы искусств имени Михаила Глинки Яна Быстрова и Диана Логинова.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, всего за победу в конкурсе от Ленинградской области боролись девять участников из детских школ искусств разных районов. По итогам серьезного отборочного тура сразу две девушки из Всеволожска заняли достойные места. Так, Яна Быстрова получила диплом лауреата II степени в номинации «Народные и национальные инструменты». Диана Логинова стала лауреатом III степени в номинации «Фортепиано, орган».

Отметим, что общероссийский конкурс «Молодые дарования России» проводится ежегодно среди учащихся и студентов в возрасте от 13 до 19 лет, которые в процессе обучения достигли высоких результатов и принимают активное участие в творческой деятельности образовательного учреждения. По решению жюри лауреаты конкурса могут быть привлечены к проводимым Минкультуры России мастер-классам, концертам, выставкам, в которых могут быть использованы в том числе и присланные конкурсантами материалы.