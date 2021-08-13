Ленинградская панорама: фермеры из #Команды47

В День празднования 94-летия Ленинградской области глава региона Александр Дрозденко объявил 2022-й Годом #Команды47. Губернатор подчеркнул, что наша сила – в неравнодушных людях, которые стремятся сделать лучше свою малую родину. О необходимости объединить усилия шла речь и на встрече с фермерами Сланцевского района.

Из гранта родилось хозяйство…

В Старопольском сельском поселении Сланцевского района, неподалеку от деревни Кологриво, радует глаз идиллический пейзаж: темно-рыжие буренки лениво щиплют траву, рядом резвятся телята, пастбище перемежают островки леса, голубеет небесная высь, жарит солнце.

Это – владения крестьянско-фермерского хозяйства Олега Елагина. Сюда, чтобы проверить, как работают формы господдержки аграриев, и выяснить, чем еще область может помочь фермерам, приехал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Хозяйство у Олега Елагина крепкое: 53 головы крупного рогатого скота, 83 гектара земли, сельхозтехника, пасека на 34 пчелосемьи.

В 2016 году он по гранту «Начинающий фермер» получил 1,5 млн рублей на выращивание животных герефордской породы, построил сенной ангар, провел систему водоснабжения. В 2020 году стал участником программы «Ленинградский гектар», взял в аренду на льготных условиях, с правом выкупа, 4,5 гектара земли. На грантовые 3 млн рублей купил трактор МТЗ-82 и самопогружающийся транспортировщик рулонов.

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«Готов летать над своими полями!»

Идем в поля. Коровы здесь находятся на беспривязном содержании, то есть круглый год на свободном выпасе. Жара, морозы им нипочем. Навесы укрыться в непогоду имеются, но большой необходимости в них нет.

Зимой Олег Иванович ежедневно развозит на тракторе по кормушкам сено и комбикорм. Чтобы коровы не разбрелись, по периметру пастбища натянут электропастух. Герефордцы неприхотливы, едят любую траву, даже колючки. В хозяйстве – 18 голов маточного поголовья. Телята до восьми месяцев кормятся материнским молоком и хорошо набирают вес, до килограмма в сутки.

Это порода мясного направления. Со сбытом проблем нет. Предзаказы поступают уже сейчас.

«Я на земле не ради денег работаю, – говорит Олег Иванович Елагин. – Выйду утром из дому, увижу животных, вдохну полной грудью, просторами нашими полюбуюсь – это же счастье. Меня это такой энергетикой наполняет, что летать готов над своими полями!»

Корни – на земле

В Старопольское поселение родители Олега Елагина из Псковской области переехали в 1975 году. Он после школы выучился в Ленинграде на токаря, отслужив в армии, вернулся домой, в совхоз «Старопольский». Встретил будущую жену Марину, вместе они уже 32 года.

В 1993 году Олег со своим земельным паем вышел из совхоза, подался в фермеры. Начал строить дом в деревне Кологриво, поближе к выделенной земле. Елагины всегда держали скотину: коров, свиней, кур, кроликов. Молоко сдавали на молокозавод, мясо продавали населению. Выращивали картошку, морковь, лук. Когда работать на земле стало в убыток, хозяйство закрыли, переехали в Северную столицу. Растили сыновей, Марина Васильевна вела адвокатскую практику.

В 2015 году решили вернуться на малую родину. Олег Иванович зарегистрировал крестьянско-фермерское хозяйство, занялся мясным скотоводством. Развитие этого направления, выход на рентабельность – дело очень небыстрое.

Дискуссия на земле и о земле

Прямо на лугу, когда все налюбовались на елагинское стадо, состоялся разговор о поддержке сельхозпроизводителей. Вместе с губернатором Александром Дрозденко приехали депутат Госдумы РФ Сергей Яхнюк, заместитель председателя правительства Ленобласти – председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко. Здесь же глава администрации Сланцевского района Марина Чистова.

За четыре года крестьянско-фермерское хозяйство Олега Елагина получило порядка 8 млн рублей субсидий. Все средства вложены в дело, и результат налицо.

«Мы пользуемся всеми видами господдержки, – говорит Марина Елагина. – В нашем Сланцевском районе программа «Ленинградский гектар» реально работает, мы уже получили по ней землю. А нельзя ли рассмотреть возможность повторного участия для зарекомендовавших себя фермеров? Будет у нас больше земли для выпаса и заготовки кормов, значит, увеличим поголовье».

Губернатор согласно кивнул – без земли никуда. Пояснил, что, когда регион рассматривал опыт «Дальневосточного гектара», сразу было решено увеличить выделяемые наделы. Ну что сделаешь на одном гектаре?! Больше того, не ставили «потолок» – если есть возможность дать в аренду участок в 20 или 30 гектаров, то фермеры их получают.

«В прошлом году мы приобрели 20 гектаров неугодий. Рядом есть еще заброшенные участки, но к владельцам не подступишься. Сами не возделывают, а цены запрашивают ломовые», – продолжает Марина Васильевна.

Этот вопрос тоже на контроле. 47-й регион сейчас активно вводит в оборот неиспользуемые земли. Субсидируется постановка участков на кадастровый учет. Со следующего года Ленинградская область начнет выкупать заброшенные земли и предоставлять их фермерам в аренду.

325 млн руб. выделено из бюджета в 2021 году на гранты для сельхозпроизводителей

Нужна федеральная поддержка

Продолжая разговор, губернатор обсудил с Сергеем Яхнюком необходимость пересмотреть поддержку фермерства на уровне страны.

Сейчас на помощь федерального центра могут рассчитывать крепко стоящие на ногах хозяйства. А как дать шанс начинающим? Регион новичкам предоставляет начальный капитал, например, по программе «Агростартап». Нужна и федеральная поддержка.

«Мы хорошо научились поддерживать крупные товарные хозяйства. Порой фермеры работают ничуть не хуже, в каких-то сегментах даже эффективнее. Нужно увеличивать субсидии для них, в том числе федеральные. Предлагаю ввести такой механизм поддержки, как гарантия субъекта. То есть Ленинградская область поручится, что средства, которые начинающий аграрий или семейная ферма получат от федерального центра, будут использованы эффективно. В противном случае ответим своим бюджетным рублем. Такой подход даст новый толчок развитию сельхозпроизводства», – предложил губернатор Дрозденко.

При этом область, разумеется, будет серьезно отбирать кандидатов для участия в госпрограммах. «Я сегодня посмотрел хозяйство Олега Елагина и в очередной раз убедился, что успех зависит от человека, – подытожил Александр Дрозденко. – Если глаз горит – будет и толк!»

В Ленинградской области реализуется несколько программ поддержки фермеров на конкурсной основе: «Начинающий фермер», «Семейные животноводческие фермы», «Агростартап», «Ленинградский гектар». В начале года стартовала программа «Ленинградский фермер», на которую из бюджета региона дополнительно выделено 50 млн рублей.

В отпуск на ферму

Вообще образ идеального ленинградского фермера одной линией не нарисуешь. Одни останавливаются на растениеводстве, другие – на молочном или мясном животноводстве, третьи предпочитают работать комплексно.

В последние годы все больше хозяйств выбирают агротуризм – не совсем традиционное, но перспективное направление. При грамотном подходе, особенно если действовать сообща, кооперативом, соотношение доходов от сельхозпроизводства и туризма уравнивается – 50 на 50.

Ленинградская область сегодня входит в пятерку самых привлекательных для туристов регионов России. Путешественникам интересны не только памятники истории и культуры, но и сельская жизнь, отдых на природе. Они готовы платить за удовольствие побывать на ферме.

Усадьба Хотило – сланцевский пример сельского туризма. Тут рыбалка (карп, щука, форель, осетр), конные прогулки, катание на доске с веслом. Можно приобрести молоко, сыр, творог. Тихо, спокойно, живописно.

Генератором идей является глава КФХ Александр Викторович Афанасьев. Работает вместе с женой и семьей брата. Вообще-то он петербуржец, из здешних мест его супруга. Афанасьев приезжал сюда отдыхать, главным образом на подводную охоту, и потихоньку пробовал усадьбу возродить. Понял: чтобы что-то дельное вышло, заниматься нужно серьезно, и перебрался в деревню на жительство.

Рассказывает он увлеченно. Правда, поначалу берут сомнения, реально ли это: расчистить пруды, превратившиеся в болото, на месте бывшего коровника сделать гостиницу, а курятник превратить в веранду ресторана. В планах – оборудовать экотропу. А послушать, какую живность Афанасьев брался разводить, так пальцев на руках не хватит. Но ходишь по усадьбе, видишь результаты труда и проникаешься уважением к человеку – не пустослов.

Программа «Ленинградский гектар» вступила в действие в 2019 году. Она призвана решить три основных вопроса: ввести в сельхозоборот дополнительные площади, привлечь инвестиции в аграрный сектор и улучшить демографическую ситуацию в отдаленных районах региона. Землю в аренду для ведения сельского хозяйства выделяют в Бокситогорском, Лодейнопольском, Подпорожском и Сланцевском районах. Участки получили уже 35 человек, 29 из них взяли землю в Сланцевском районе (общей площадью 177 га).

Вместе – сила

В Кологриво на встрече с губернатором Ленинградской области Александр Афанасьев тоже присутствовал и свои соображения в части поддержки аграриев активно высказывал.

Александр Афанасьев был инициатором создания в Сланцевском районе сельскохозяйственного потребительского кооператива «Фермерторг». Сейчас в нем состоят десять человек.

«Фермеры должны объединяться, чтобы не нести затраты в одиночку, – говорит Александр Дрозденко. – Возьмем тех, кто выращивает овощи. Им выгодно иметь общие хранилища. Ни к чему каждому хозяйству покупать мощный картофелеуборочный комбайн. На кооператив достаточно одного, чтобы он работал по графику. Так же с линиями по переработке. Я видел подобные картофелеводческие комплексы в Голландии. Десятки хозяйств сдают сырье в цех, который выпускает огромный ассортимент продукции. А фермеры, заметьте, сначала получают деньги за сданное сырье и потом еще имеют процент от реализации готового продукта. Нам сейчас кажется, что фермерство должно дать вау-эффект. Но не все так просто: в Европе это направление прошло двухсотлетний путь. Мы только в самом начале».

От Санкт-Петербурга до Сланцев порядка 180 километров. Район удаленный, но это не повод считать его депрессивным. «Да, едва ли у нас появится крупное промышленное производство, – отмечает глава районной администрации Марина Чистова. – Зато отличная экология, и есть потенциал развития аграрного сектора. Думаю, наши крестьянско-фермерские и лично-подсобные хозяйства способны стать его движущей силой».

Правительство региона намерено предложить местным фермерам объединиться в несколько сельхозкооперативов. Им помогут техникой и оборудованием, чтобы фермерские хозяйства развивались, при этом оптимально сочетали финансирование и эффект от него.

Эту позицию сланцевские фермеры поддержали. Афанасьев рассказал, что они организовывали «Фермерторг», чтобы подороже продавать продукцию. Позже выяснилось, что можно продавать ее и не так дорого, но сократить затраты на производство. Например, зимние поилки с подогревом, необходимые всем разводящим крупный рогатый скот, через кооператив купили со скидкой. Так же приобретают оборудование, корма, горюче-смазочные материалы.

Словом, идея создать в Сланцевском районе сельскохозяйственный кластер и тем самым дать территории новый вектор развития, буквально витала в воздухе. В плодотворном сотрудничестве региональных властей и фермеров ее удастся воплотить быстрее.

Людмила Кондрашова

Фото пресс-службы администрации Ленинградской области