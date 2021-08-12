Фестиваль «Ладога Фест» объединил Ленобласть, Питер и Карелию

7 августа наш корреспондент приняла участие в церемонии открытия IV ежегодного спортивно-туристского фестиваля «Ладога Фест». Церемония прошла при проливном дожде, на территории туристического комплекса «Ладога». И это не случайно, так как город Новая Ладога в 2021 году признан столицей фестиваля.

«Ладога Фест» в этом году проходит с 7 по 15 августа и в разной степени охватывает почти все крупные населённые пункты на побережье Ладожского озера. Главная цель фестиваля – обратить внимание на экологические проблемы озера. Традиционно фестиваль охватывает сразу три региона Российской Федерации. Это – Карелия, Санкт-Петербург и Ленинградская область.

В связи с эпидемией коронавируса в этом году фестиваль проходит по сокращённой программе. Некоторые заявленные мероприятия пришлось отменить. Но самые яркие из них всё-таки состоялись. Началось всё с мотопробега «Ладожское кольцо», который организовали участники Санкт-Петербургского мотоклуба «OST MC». Одновременно проходили всероссийские соревнования по рогейну на байдарках. На этот раз в соревновании приняло участие более 600 человек, из них 400 экипажей ушло по рекам на восемь часов, а 100 человек вышло на 16 часов непрерывного ориентирования на воде.

С 7 по 14 августа в рамках «Ладоги Фест» проходит «Большая регата». Любопытно, что для участия в ней прибыло 4 экипажа из Москвы. Регата стартовала в Новой Ладоге и закончит свой путь в Сортавале, где 14 августа пройдёт большой музыкальный праздник. 9 и 10 августа яхты из этой парусной регаты сделали остановку в посёлке Осиновец Всеволожского района.

Организаторам фестиваля удалось запустить волонтёрский проект «Большой сплав», в рамках которого будет осуществлён мониторинг экологического состояния воды речек, впадающих в Ладожское озеро. Планируется, что этот проект будет работать каждый год.

В этом году впервые была открыта детско-юношеская модель фестиваля. Она включает в себя много мероприятий, в частности, одна группа детей осуществила пеший переход из Кобоны в Новую Ладогу, а вторая группа отправилась по воде на остров Сухо.

Очень большое внимание привлёк фестиваль дронов «Мне сверху всё видно», который был организован в Лодейнопольском районе.

Но, пожалуй, самым главным событием стала II Историко-краеведческая конференция регионов Приладожья. Она открылась 9 августа в городе Олонец и символизировала собой передачу эстафеты, так как Олонец выбран столицей «Ладоги Фест» на 2022 год. Первый день конференции был посвящён отчётам о проделанной за год работы, а на второй день был избран «Комитет Сухо». В задачи комитета войдёт – организовать благоустройство острова Сухо, который должен стать достойным историческим памятником и туристическим объектом.

Слава о фестивале «Ладога Фест» уже вышла за пределы Ленинградской области и, возможно, в ближайшее время станет визитной карточкой Приладожского региона.

Людмила Однобокова