Ленинградская панорама: наши спортсмены на Играх в Токио

Мы гордимся тем, что в российской сборной на Олимпиаде — восемь спортсменов из Ленобласти!

Лучшие в России

На летних Олимпийских играх в Токио, стартовавших 23 июля, все чаще звучит Первый концерт Чайковского (напомним, он исполняется вместо российского гимна). Россияне показывают отличные результаты, даже выступая под нейтральным флагом.

Перед поездкой в Японию глава региона Александр Дрозденко напутствовал наших олимпийцев пожеланием «быть по-хорошему дерзкими», чтобы завоевать больше золотых медалей. В формате онлайн-встречи губернатор пообщался с синхронисткой из Гатчины, велосипедистом из Выборга и ватерполистками из Киришей. Видеоконференция застала членов олимпийской сборной в самых разных местах — дома, на тренировочных сборах и даже в аэропорту.

«Прежде всего, хочется пожелать вам всем хорошего результата. Вас уже отобрали на Олимпиаду, потому что вы лучшие — каждый в своем виде спорта. И это неслучайно. Понятно, что вы лучшие в России. Многие из вас уже были лучшими и в Европе, и в мире. Сегодня очень важно подтвердить свой статус — статус победителей, реальных претендентов на медали», — подчеркнул глава Ленобласти.

Но даже лучшим из лучших нужна удача. Она выражается подчас в долях секунды, в последнем броске, рывке, в эмоции, которой иногда может не хватить, чтобы встать на пьедестал почета. Александр Дрозденко пожелал, чтобы спортивная удача сопутствовала ленинградским атлетам во всем.

Ленобласть не просто рассчитывает на результат, но готова поддержать его материально. Дополнительно к федеральным выплатам победители получат региональные премии — 3 млн рублей за первое место, 1,5 млн — за второе и 750 тыс. — за третье. На соревнованиях такого высокого уровня даже вхождение в пятерку лидеров — уже очень серьезное достижение, поэтому призовые выплаты предусмотрены и за четвертое, пятое и шестое места в индивидуальных видах спорта.

Губернатор попросил передать «наш ленинградский привет» всем участникам российской сборной, за которых будут болеть жители разных регионов огромной страны. Атлетам, уже имеющим опыт олимпийских побед, он пожелал вспомнить то радостное чувство, когда они держали в руках заслуженные медали, и не отпускать его.

Спортсмены в ответ поблагодарили главу региона за теплые слова, а также за развитие и поддержку спорта в Ленинградской области. Олимпийцы пожелали удачи друг другу и выразили надежду, что по возвращении из Токио снова смогут встретиться тем же составом и в той же неформальной обстановке, но уже лично, и вместе отметить свои победы, за которые они готовы биться до последнего.

Быстрее, выше, сильнее!

Леонид Шиянов, почетный президент Олимпийского совета Ленобласти, заслуженный работник физической культуры РФ:

— Изучая олимпийскую историю нашего региона, все больше убеждаешься, насколько он богат спортивными талантами. Мы нашли этому множество подтверждений, работая над сборником «Олимпийская летопись Ленинградской области».

В олимпийском движении 47-го региона за более чем вековой период заметный след оставили свыше 230 спортсменов, тренеров, арбитров. Олимпийскую летопись Ленинградской области следует вести с 1908 года, когда на играх IV Олимпиады в Лондоне победу в фигурном катании одержал Николай Панин-Коломенкин. Первый русский олимпиец жил тогда в Царском Селе одноименного уезда столичной губернии. Он стоял у истоков местных налоговых органов, преподавал, а потом был приглашен на работу в Ленинградский областной совет физкультуры.

Первое золото на дебютных для советского спорта VII зимних Олимпийских играх в итальянском городе Кортина-д’Ампеццо в 1956 году завоевала уроженка Ленобласти Любовь Козырева (Баранова), выиграв лыжную гонку на 10 километров. Спустя 12 лет на весь мир прогремел Всеволожск. Владимир Белоусов в Гренобле стал обладателем высшей награды в прыжках на лыжах с трамплина — больше никому из атлетов СССР и России не удалось стать олимпийским чемпионом в этом виде спорта.