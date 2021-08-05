Во Всеволожске благоустраивается парк возле Дома культуры

В скором времени территория близ Всеволожского центра культуры и досуга обзаведется спортивными и игровыми площадками, веревочным городком и зонами отдыха со скамейками. Рабочие уже приступили к благоустройству, а завершить работы планируется всего через несколько месяцев – в октябре этого года.

Проектом будущего благоустройства поделилась пресс-служба администрации Всеволожского района. Согласно плану городской Дом культуры получит новую аллею, ведущую к центральному входу, а на территории обновят пешеходные дорожки и полностью заменят систему освещения.

Также обновятся площадки для досуга и отдыха: планируется обустройство зоны уличных тренажеров с воркаут-зоной, установка веревочного городка и игрового комплекса для детворы. Особый акцент сделан на сохранение парковых деревьев – проект не подразумевает вырубки сосен, все элементы расположатся на свободном пространстве.

Фото пресс-службы администрации ВМР