В Ленобласти создают временный городок для строителей Комплекса по переработке этансодержащего газа

В Усть-Луге построят крупнейший в России комплекс по переработке природного сжиженного газа и выпуска полимерной продукции. Проект масштабного строительства реализуют АО «РусГазДобыча» и ПАО «Газпром» при поддержке госкорпорации ВЭБ.РФ.

В строительстве задействована многонациональная команда. Помимо российских специалистов, удалось привлечь квалифицированных инженеров из Китая, Турции, США, Германии и ряда других государств Евросоюза. Сейчас для них строится городок, который рассчитан на 2600 человек. Именно столько специалистов будут работать на начальном этапе строительства. На пике работ, на объекте будет трудиться порядка 80 тысяч человек.

Сейчас полным ходом идет работа по возведению временного городка. Здесь будут общежития, столовые, банно-прачечный комплекс, медпункт, а также спортивная площадка. Все работы проводятся в строгом соответствии с природоохранными нормами, обеспечивающими минимальное воздействие на окружающую среду. Во временном городке есть все необходимое, к примеру, собственные очистные сооружения.

– В процессе создания вспомогательной инфраструктуры нового комплекса задействованы компании, а также отдельные специалисты из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, – рассказал генеральный директор «РусГазДобычи» Константин Махов. – В частности, специалисты по контролю качества и инженеры производственно-технического отдела. Благодаря проекту в регионе созданы рабочие места. Уже осенью временный городок примет около 1200 работников, а к концу декабря – 1400 вахтовиков.

Ирэн Овсепян