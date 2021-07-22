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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Кузьмоловская школа искусств отметила 50-летний юбилей

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В этом году Кузьмоловская школа искусств отметила золотой юбилей. За полувековой рубеж изменилось многое, но миссия школы осталась прежней – развитие творческого потенциала всех участников.

Поздравить с солидной датой коллектив школы приехали представители местной и районной администраций, общественные деятели и коллеги. В торжественной обстановке состоялась церемония награждения педагогов.

Из-за ограничений праздничная программа прошла скромно, по-домашнему. Звучало много теплых пожеланий и искренних слов благодарности сильному педагогическому составу. Однако самым высоким комплиментом учителям были выступления воспитанников – яркие и разнообразные номера стали украшением вечера.

Фото пресс-службы администрации Кузьмоловского поселения

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