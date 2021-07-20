Грант Президента России получил храм Александра Невского в Романовке

В 2021 году отмечается 800-летие со дня рождения легендарного героя, полководца, князя Новгородского, великого князя Киевского и Владимирского Александра Ярославича Невского. Согласно указу президента по всей стране запланированы масштабные мероприятия, направленные на празднование этого события. Оргкомитет по подготовке к торжествам возглавил Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл.

Особо этот праздник будет отмечаться в поселке Романовка, где построен храм в честь этого святого. Приход храма Александра Невского готовится к проведению фестиваля в честь всеми любимого святого. Этот проект будет реализован с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. В рамках фестиваля творческий коллектив воскресной школы храма проведет цикл интерактивных уроков для детей и молодежи, творческие мастер-классы, спортивно-силовые соревнования, автобусные экскурсии по местам боевой славы Александра Невского. Запланирована красочная историческая реконструкция Невской битвы, и концерт, посвященный памяти великого князя, на дне Романовского поселения, который с прошлого года приурочен к 12 сентября – дню памяти Александра Невского.

Проведение фестиваля позволит не только рассказать детям и молодежи о том невероятном вкладе в историю нашего края, который своими подвигами и заступничеством внес Александр Невский, но и сформировать интерес подрастающего поколения к изучению истории своей Родины, научить детей выражать свои мысли и чувства через реализацию творческого потенциала, организовать досуговый отдых для школьников в районе с ограниченной инфраструктурой внеклассных занятий.

Фестиваль «Александр Невский – герой нашего времени» направлен на то, чтобы рассказать детям и молодежи о том, как многое сделал Александр Невский для нашей родной земли. В нескольких километрах от Всеволожска находится место легендарной битвы против шведов, за победу в которой великий князь получил свое прозвище. Мы живем рядом с легендарной Дорогой жизни, которая спасла город-герой Ленинград от неминуемой гибели. И вся история Дороги жизни связана с именем Александра Невского: первые караваны пошли по ней в день памяти этого удивительного святого. А на самолетах с именем Александра Невского на фюзеляже боевые летчики совершали свои ратные подвиги в небе во времена Великой Отечественной войны.

В начале прошлого столетия, сразу после революции, власти уже попытались стереть из памяти миллионов граждан нашей страны имя великого полководца и защитника земли Русской. Лишь угроза начала войны с фашистской Германией заставила государство вспомнить об этом герое. Мы обязаны не допустить этой страшной ошибки и должны сохранить память о нем в сердцах наших детей.

Подготовил Владимир Шемшученко