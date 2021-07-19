Всеволожское предприятие «Дары природы» вошло в национальный проект «Производительность труда»

Технологии бережливого производства в Ленинградской области внедряют на 33 предприятиях региона. В текущем году участником этого проекта стало сельхозпроизводство по выращиванию томатов «Дары природы» во Всеволожском районе.

Всего в 2021 году в проект вступило 11 производственных объектов. Среди «новичков» производители комбикормов ― «СиБиЭс Волосово» и Гатчинский комбикормовый завод, тепличный комплекс «Круглый год» в Пикалево и «Дары природы» во Всеволожском районе и один из крупнейших в стране производителей роз ― комплекс «Новая Голландия» в Сясьстрое.

Напомним, что предприятие «Дары природы» вошло на рынок Ленинградской области три года назад. На территории в 9 га производители уже выращивают более четырех тысяч тонн помидоров в год. Новое начинание требует инвестиций. Компания готова вложить в бизнес от пяти до десяти миллиардов рублей. Производство обеспечит работой более 100 человек.

– Выбор культуры неслучайный: эта ниша в Ленинградской области не до конца освоена, и у нас есть все предпосылки для роста объемов производства, – отмечают владельцы тепличного комплекса. – Ведь производство местной продукции – реальное импортозамещение. Современных агропромышленных комплексов, способных кормить россиян свежими овощами в России немного. До последнего времени больше 60 процентов нашего рынка томатов составлял импорт. Но торговое эмбарго на завоз открыло новые возможности. Отсутствие передовых производств и высококвалифицированной рабочей силы тормозит рост производительности труда в РФ. Поэтому мы решили принять участие в проекте.

Ирэн Овсепян