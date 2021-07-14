Ленинградская панорама: экскурсия с огоньком

Общение с огнеборцами и интерактив в пожарной части детям запомнятся лучше, чем лекции об осторожном обращении с огнем. Так решили в «Леноблпожспасе» и в начале лета запустили в Кировске бесплатную экскурсионную программу «Я б в пожарные пошел».

Взгляд в прошлое

Экскурсия стала изюминкой профилактической операции «Безопасное лето». Она дополнила проверенные формы работы — профильные смены по пожарной безопасности в пришкольных летних лагерях, выезды инструкторов пожарной профилактики в оздоровительные лагеря, викторины, показательные эвакуации, веселые старты и соревнования по пожарно-­прикладному спорту.

«Пожарную грамотность дети усваивают лучше всего через игру, — объясняет главный специалист отдела пожарной профилактики «Леноблпожспаса» Светлана Демидова, «переквалифицировавшаяся» в экскурсовода. — Но мы пошли дальше. В этом году впервые соединили профилактическую работу с просветительской составляющей — включили в экскурсию для школьников исторический блок».

Сочтя, что исторический экскурс задаст правильный тон, именно выставку «История пожарной охраны Ленинградской области», которая развернута в здании ГКУ «Леноблпожспас» в Кировске, сделали отправной точкой программы.

«На больших стендах собраны сведения о развитии пожарного дела в каждом районе Ленобласти. Я рассказываю, что первое пожарное депо появилось в Волховском районе. Кстати, многие ребята слышат об этом факте впервые. В зависимости от того, откуда дети приехали (а у нас уже побывали группы из Бокситогорского, Лужского, Тосненского, Всеволожского, Волховского районов), рассказываю, как была поставлена пожарная охрана в их местности», — говорит Светлана Демидова.

Ребята с интересом рассматривают копии пожелтевших рукописных страниц, дореволюционные фотографии, на которых бочки с водой пожарные доставляют на лошадях. Чтобы собрать документы для экспозиции, ставшей первой попыткой обобщения информации по истории противопожарной службы региона, Светлане Игоревне пришлось на время стать еще и архивариусом.

В следующем зале все сразу кидаются к ярко ­красному мотоциклу, у которого вместо люльки — пожарная помпа. Экскурсовод, предвосхищая вопрос, берут ли на службу женщин, подводит к диспетчерскому пульту, за которым сидит манекен — девушка в униформе. Действующую диспетчерскую ребятам тоже показывают. Здесь на большой карте сведена вся актуальная информация по региону. Например, по номеру машины можно отследить местонахождение спецтранспорта.

45 секунд общее время выезда боевого расчета по тревоге

Памяти павших

График экскурсий для воспитанников пришкольных лагерей, летних трудовых бригад, юнармейцев расписан на недели вперед. В муниципалитетах сразу откликнулись на инициативу «Леноблпожспаса», а потом заработало сарафанное радио.

По словам Светланы Демидовой, приезжают разные группы и по возрасту, и по социальному составу: «Экскурсия захватывает всех! Я смотрю, как меняются ребята. На Синявинских высотах, когда стоим возле памятника Владимиру Ермаку, в годы войны призванному в комсомольский пожарный полк и в 19 лет под Ленинградом закрывшему грудью вражескую амбразуру, они затихают. И в Кировске, в Петровском сквере у памятника пожарным, в наши дни погибшим при исполнении служебного долга, слушают внимательно».

Специалисты «Леноблпожспаса» рады, что попали в точку. Очень важно показать юному поколению, что во все времена находились мужественные люди, выбравшие делом жизни укрощение огня.

Сегодня пожарные располагают мощной современной техникой. Но разгулявшаяся огненная стихия по ­прежнему грозит бедой. Пожары уносят человеческие жизни. О правилах безопасного обращения с огнем, о том, как действовать во время ЧП, детям нужно рассказывать с малых лет.

Необходимо показывать юному поколению доблестную историю пожарной службы — от самых первых огнеборцев до героев наших дней. Алексей Акуленко, начальник ГКУ «Леноблпожспас»

Юная смена

Это только на первый взгляд интерактив в пожарной части № 127 ОГПС Кировского района — не более чем развлечение для детей. Ребята засыпают пожарных вопросами: что означают большие белые цифры АЦ 5,0­40 на боку машины, сколько весит боевое снаряжение и как быстро нужно надеть спецформу, какая длина у автолестницы, где учат на пожарных и страшно ли тушить огонь.

Им отвечают обстоятельно: цифры показывают объем воды в машине и скорость выброса воды в секунду, эта пожарная лестница выдвигается на 30 метров, входить в пылающее здание, конечно, страшно… Но такая вот героическая работа у бойцов пожарно-­спасательной службы.

Причем не просто говорят, а показывают — в части все наготове. Если поступит вызов, огнеборцы за 23 секунды «запрыгнут» в форму, максимальный вес которой со снаряжением достигает 50 кг, и помчатся на ЧП.

Юные гости с удовольствием забираются в кабины красных машин, разумеется, с соблюдением мер безопасности. Облачаются в спецкостюмы, примеряют каски. Им дают в руки пожарный ствол, из которого рвется струя воды: «Попробуйте, каково залить очаг возгорания». Эта задача вызывает максимальный восторг ребятни. Наконец, дети оказываются в роли газодымозащитников. В особом капюшоне они спасают из задымленной палатки условного пострадавшего.

Интерактивная часть программы проходит эмоционально, на позитиве. Так дети крепко усваивают, чем могут обернуться шалости с огнем. Может статься, что кого­-то из них яркие впечатления подтолкнут к решению пойти в будущем в пожарные.

Мила Дорошевич

Фото: пресс-служба «Леноблпожспаса»