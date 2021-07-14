Именем отца нашей землячки названо арктическое судно

В конце июня несколько центральных российских каналов (и НТВ, и «Россия 1», и «Пятый канал») показывали наших землячек: Диану Юрьевну Могильниченко и двух её дочерей. Диану Юрьевну всеволожцы знают как руководителя Образцового детского коллектива – «Театральной студии «Люди и куклы», которая работает при Дворце детского (юношеского) творчества. Но речь по телевидению шла не о театре, а о том, что на берегах Волги на воду спустили новый корабль…

Как чайка катер провожала

Чтобы понять, как это событие связано с жительницами города Всеволожска, напомним, что в 2020 году в России был запущен Федеральный целевой проект «Северный морской путь», запланированный до 2035 года. Его цель: возродить международный транспортный водный путь от Мурманска до Камчатки. Чтобы обеспечить безопасный проход судов во льдах, необходимо хорошо изучить акваторию и измерить морское дно. Эта работа была начата ещё в советское время. Тогда она проводилась на базе Гидрографического предприятия (ГП ММФ СССР) на Чукотке. С 1963 по 1986 год в этом предприятии работал заслуженный полярник, инженер-гидрограф Юрий Матвеевич Бабаев. 15 лет он руководил Провиденской гидробазой. За это время сделаны важнейшие исследования, и они стали особенно актуальными теперь.

Куратор этого проекта – Госкорпорация «Росатом». В 2019 году она выделила деньги на строительство новых судов для модернизации гидрографического флота. Тендер на строительство выиграл Балаковский судостроительно-судоремонтный завод (из Саратовской области). И вот первое судно ледового класса впервые в России за 30 лет было спущено на воду 25 июня 2021 года. Работать он будет в акватории Обской губы Карского моря.

По рекомендации Гидрографического предприятия новому нашему судну было присвоено имя Юрия Бабаева. Диана Юрьевна Могильниченко и её две дочери (Юлия и Влада) были приглашены на его спуск на судостроительно-судоремонтный завод в качестве почётных гостей. Дело в том, что Юрий Матвеевич – отец Дианы Юрьевны. А для Влады и Юлии (и для их сестры Валерии, которая сейчас находится далеко от родного дома) – это родной дедушка. На торжественном митинге с речью выступила старшая дочь Юрия Бабаева – Марина, которая приехала с Чукотки.

«Нам говорили, что это будет катер, но мы не ожидали, что он будет такой большой и красивый. Даже слёзы выступили на глазах», – делится своими впечатлениями Влада Могильниченко. – О борт была разбита бутылка шампанского, и в это время на борт села чайка, как дедушкина душа, вестница другого мира…»

На этого романтика снизошло Провидение

Дедушка уделял очень много внимания воспитанию внучек. Юрий Матвеевич Бабаев родился в Ленинграде. Отец его в 1944 году пропал без вести на фронте. А юноша мечтал стать капитаном дальнего плавания. Парень поступил в Макаровское училище. После окончания он добровольно выбрал распределение на Чукотку. Его маме это не понравилось. Она сказала: «Отец на войне сгинул, а ты во льдах замерзнешь?» А Юрий ответил: «Но я же романтик».

Со своей будущей супругой Юрий Матвеевич учился в одном классе, а потом они провели бок о бок всю свою жизнь. Вместе прожили более 25 лет на Крайнем Севере, где не хватало солнца, свежих продуктов и витаминов. Отпуск – один раз в три года. Тем не менее Юрий Матвеевич очень любил Чукотку.

Сначала они с супругой попали в посёлок Певек, где Юрий Матвеевич стал работать инженером-гидрографом гидробазы. Здесь и родилась его младшая дочь Диана (Диана Юрьевна Могильниченко). В мае 1969 года Юрия Бабаева перевели в посёлок Провидение, который называют восточными воротами Арктики. Он находится на самой границе России: берег бухты Провидение, затем Берингов пролив, а дальше американская Аляска. Этот посёлок можно увидеть в художественном фильме «Территория». Дочери вспоминают, как отец летом брал в экспедиции, где на своём примере учил не бояться трудностей. Они наблюдали за погодой, фотографировали, писали заметки, учили местные языки, ходили по тундре… Всё пригодилось в жизни. Старшая дочь Марина в своё время работала на Гидробазе, осталась жить в посёлке Провидение, преподает в школе, иногда, как и раньше ходит в экспедиции. А Диана окончила Ленинградский институт культуры по специальности «режиссёр массовых праздников и театрализованных представлений», сейчас живёт во Всеволожске и ездит по Ленинградской области с театральными постановками.

Юрий Матвеевич заочно окончил Ленинградский университет по специальности физик-географ, а затем – аспирантуру в Москве. В МГУ защитил диссертацию «Геоморфология побережья юго-востока Чукотского полуострова». В 1971 году Ю.М. Бабаева назначили начальником Провиденской гидробазы ГП ММФ. Одновременно он стал председателем отделения Провиденского-географического общества. Был народным депутатом, очень много сделал для благоустройства посёлка. Здесь любимым местом отдыха жителей является зона напротив Гидробазы. Здесь установлен якорь с огромным валуном, его окружают уютные скамеечки «под надёжной защитой» корабельных цепей. Такую же привлекательную площадку Юрий Матвеевич обустроил и при входе в посёлок, у маяка. В местном «Музее Берингийского наследия» на самом видном месте сейчас висит портрет Ю.М. Бабаева. Потому что именно он был одним из инициаторов создания этого музея.

Чукотка к нам ближе, чем кажется…

Уже в советские годы Юрий Матвеевич задумывался о развитии туризма на Чукотке. Он снимал красивейшие места русского Севера на фотоаппарат и кинокамеру. И когда выезжал за рубеж, то во время своих выступлений на научных конференциях обязательно показывал ролики или слайд-фильмы во Вьетнаме, на Кубе, в Сингапуре. В конце концов он в 1990 году пригласил представителей всех этих стран на Чукотку. Получилась громкая научная экспедиция, по результатам которой снят документальный фильм «Учёные мира – крайнему Северу». Считается, что эта экспедиция стала толчком для того, чтобы в Ленинграде открылось новое учебное заведение – Полярный институт. Кроме того, Ю.М. Бабаев пригласил в бухту Провидение ведущего телепередачи «Вокруг света» Юрия Синкевича, и тот снял цикл передач о Чукотке. Позже Юрий Бабаев, совместно с дочерью Мариной, написал книгу о полярниках, которая называется «Необходимый нос» и вышла в печать в 2004 году.

Он был награждён орденом Трудового Красного Знамени, медалью «За трудовую доблесть» и знаком «Почётный полярник». Но в 1986 году в связи с перестройкой, когда перестали поступать деньги на научную работу, он вынужден был вернуться в Ленинград.

Здесь он с женой Юрий Матвеевич также развернул бурную общественную деятельность. Кстати, в это время он работал учителем в школе, и четверо его учеников поступили в МГУ на факультет географии. Юрий Матвеевич стал организатором и первым руководителем Ленинградской ассоциации советских полярников (ЛАсПол). И вот здесь в его жизнь вошёл Всеволожский район. Дело в том, что Юрий Матвеевич считал своим долгом помочь людям, которые много лет отдали работе в условиях Крайнего Севера. Чукотка в то время оказалась в очень тяжёлом материальном положении, и людей надо было вывозить на материк. Под руководством Ю.М. Бабаева было построено три дома для бывших полярников. Один из этих домов – в посёлке Щеглово, два – во Всеволожске (в микрорайоне Бернгардовка). Здесь сейчас проживают потомки полярников.

В 2008 году Юрий Матвеевич ушёл из жизни. Но имя Бабаева живёт не только в памяти людской, но и в названии корабля, который скоро пойдёт на его любимый крайний север…

Людмила Однобокова