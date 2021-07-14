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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

В Ленобласти запустили челлендж частушек про вакцинацию от COVID-19

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«Прорвемся, привьемся» – под таким слоганом «Дом народного творчества Ленинградской области» запустил соревнование среди жителей региона. Участникам челленджа предлагают сочинить хлесткие частушки на тему вакцинации против коронавируса и выложить видео на своих страницах в социальных сетях.

Жечь глаголом предлагают до 25 июля под хештегами #ПрорвемсяПривьемся и #ДНТЛОЧастушкаЧеллендж. Победителей выберут народным голосованием в группе Дома народного творчества. Отправлять творчество можно также на почту Chastyshki@yandex.ru с пометкой «Прорвемся, привьемся».

Ограничивать полет творческой мысли организаторы не стали. Однако высказали пожелание, чтобы съемка велась на улице и, желательно, в народных костюмах.

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