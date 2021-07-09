Ведущие медики и диетологи Питера рассказали, как правильно охлаждаться в жару

8 июля в здании ТАСС-Северо-Запад прошла онлайн-беседа на тему «Аномальная жара: как обезопасить себя и свое здоровье». В этой беседе принимали участие ведущие медики и диетологи Санкт-Петербурга.

Специалисты напомнили, что на охлаждение организма требуется много внутренней энергии, которую следует беречь и правильно восполнять. В значительной мере этот вопрос затрагивает рацион. В жаркие дни пища не должна быть жирной, мясные продукты желательно исключить вообще: на усвоение такого перекуса уходит много энергии. Мясо лучше заменить рыбой и перейти на растительную пищу. Да и в целом предпочтение стоит отдать низкокалорийной еде. При этом следует иметь в виду, что вместе с потом человек теряет калий, магний и другие микроэлементы, необходимые для работы сердца. Восполнить которые помогут продукты, богатым калием: это, в первую очередь, бананы, а также картофель, капуста брокколи.

Особое внимание следует уделять питьевому режиму. Для здорового человека при аномальной жаре рекомендовано пить по 300 миллилитров через каждый час. Специалисты рекомендуют всегда носить с собой бутылочку с водой. Но надо помнить, что людям с ослабленным сердцем и больными почками нельзя так много пить. Поэтому питьевой режим они должны выбирать индивидуально, посоветовавшись со своим врачом.

Следует также подчеркнуть, что наши люди привыкли к неправильному выбору напитков. Сладкие лимонады и газированные напитки на жаре пить не стоит. Следует обратить внимание, что детей, и даже грудников, надо регулярно поить именно простой водой. Традиционные соки детям на жаре давать не стоит. Взрослым не рекомендуется пить кофе и черный чай, так как они дают большую нагрузку на сердце. Их надо заменить простой водой, минеральной негазированной водой и зеленым, или фруктовым несладким чаем. Специалисты подчеркнули, что не стоит бояться горячих напитков: они усиливают потоотделение и, следовательно, охлаждение организма.

В период такой аномальной жары врачи советуют немного изменить режим дня. Маленьких детей и пожилых людей надо выводить на прогулку только в утренние и вечерние часы, а еще лучше – с первыми лучами солнца. Ни в коем случае под прямыми лучами солнца нельзя оставлять детей без панамки. Нельзя возить маленького ребенка в наполовину закрытой коляске, где температура увеличивается в разы. Взрослым также врачи запрещают выходить на улицу без бейсболки, или шляпки на голове. С собой вы должны иметь в запасе влажные салфетки, или какие-либо тряпочки, которые можно смачивать. Обильно смачивать водой необходимо лоб, лицо, запястья, или сгибы локтей, так как там находятся скопления кровеносных сосудов.

Возможно, многих это удивит, но заведующая кафедрой педиатрии им. академика А.Ф. Тура, заместитель главного врача по педиатрии клиники Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета М. О. Ревнова выступила категорически против поездок родителей с детьми на юг в такую погоду. Она объяснила это тем, что в Крыму и в Сочи сейчас жара еще сильнее, чем в Петербурге, а если у детей есть хронические заболевания, то при смене климата они обязательно обострятся.

Ну, а что делать, если человеку уже стало плохо на солнце? В первую очередь его нужно переместить в тень. Поить необходимо осторожно – дать только несколько глотков воды. Обильно побрызгать водой на лицо.

Если у ребенка внезапно появились бледные кожные покровы, или у взрослого человека – спутанное сознание, то это – тепловой удар, и надо срочно вызвать скорую помощь. Помните, что тепловые удары могут вызвать осложнение на сердце и кровеносную систему, вплоть до летального исхода.

От теплового удара отличается тепловое истощение. При тепловом истощении человек чувствует приступ дурноты, ему кажется, что он сейчас упадет в обморок, но сознание у него не путается. При таких признаках тоже надо сразу же искать тень и выпивать по нескольку глотков воды, а также смачивать лоб, лицо и запястья рук. Грудные дети при наступлении теплового истощения обычно начинают громко плакать, и на это нельзя не обращать внимания.

Многие из жителей считают, что в жару надо пить холодные напитки и принимать холодный душ. Это очень вредное заблуждение. Именно во время жары контрастные температуры особенно опасны. Не забывайте что холодные напитки снижают иммунитет. Резкая потеря иммунитета уже привела к увеличению заболеваний коронавирусом в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Поэтому не лишним будет напомнить, что пить надо либо горячий чай, либо слегка прохладную воду.

К купаниям в воде надо тоже подходить с осторожностью. В Ленинградской области опасно купаться в закрытых водоемах, так как они могут быть заражены инфекционными палочками. А прежде чем окунуться в проточную воду, надо смерить температуру. Не должно быть сильной разницы между температурой воздуха и температурой воды. На пресс-конференции вспомнили, что именно так погиб любимый всеми актер Анатолий Папанов. Во время съемок фильма «Холодное лето 53-го» стояла аномальная жара, и Анатолий Папанов решил принять холодный душ. Спасти его после этого не удалось. Поэтому душ после прогулки должен быть слегка прохладным, а не холодным.

Соблюдайте все эти нехитрые правила, и наслаждайтесь солнцем себе на здоровье.

Людмила Однобокова