Во Всеволожске проходят бесплатные занятия спортом на свежем воздухе

Утро выходного дня для многих всеволожцев начинается с зарядки! Мероприятие «Зарядись позитивом на Песчанке!» стартовало в начале лета и продолжает набирать популярность среди местных жителей.

Отдел по физической культуре и спорту администрации Всеволожского района представил расписание утренних зарядок на июль. В этом месяце программа пополнилась занятиями детским фитнесом, круговыми тренировками и йогой.

3 июля в 10.30 детский фитнес, в 11.00 заниятия по северной холдьбе.

4 июля в 10.30 Lower Body (тренировка на ноги), в 11.00 круговые тренировки, растяжка.

10 июля в 10.30 разминка, функциональный тренинг, в 11.00 круговые тренировки, растяжка.

11 июля в 10.30 детский фитнес, в 11.00 занятие по северной ходьбе.

17 июля в 10.30 круговые тренировки, растяжка, в 11.00 степ-аэробика.

18 июля в 10.30 функциональная тренировка, в 11.00 общеукрепляющие занятия йогой.

24 июля в 10.30 занятия йогой, в 11.00 степ-аэробика.

25 июля в 10.30 круговые тренировки, растяжка, в 11.00 общеукрепляющие занятия йогой.

Напомним, что занятия проходят бесплатно при благоприятных погодных условиях.