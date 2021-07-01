Во Всеволожске проходят бесплатные занятия спортом на свежем воздухе
Утро выходного дня для многих всеволожцев начинается с зарядки! Мероприятие «Зарядись позитивом на Песчанке!» стартовало в начале лета и продолжает набирать популярность среди местных жителей.
Отдел по физической культуре и спорту администрации Всеволожского района представил расписание утренних зарядок на июль. В этом месяце программа пополнилась занятиями детским фитнесом, круговыми тренировками и йогой.
3 июля в 10.30 детский фитнес, в 11.00 заниятия по северной холдьбе.
4 июля в 10.30 Lower Body (тренировка на ноги), в 11.00 круговые тренировки, растяжка.
10 июля в 10.30 разминка, функциональный тренинг, в 11.00 круговые тренировки, растяжка.
11 июля в 10.30 детский фитнес, в 11.00 занятие по северной ходьбе.
17 июля в 10.30 круговые тренировки, растяжка, в 11.00 степ-аэробика.
18 июля в 10.30 функциональная тренировка, в 11.00 общеукрепляющие занятия йогой.
24 июля в 10.30 занятия йогой, в 11.00 степ-аэробика.
25 июля в 10.30 круговые тренировки, растяжка, в 11.00 общеукрепляющие занятия йогой.
Напомним, что занятия проходят бесплатно при благоприятных погодных условиях.