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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Во Всеволожске проходят бесплатные занятия спортом на свежем воздухе

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Утро выходного дня для многих всеволожцев начинается с зарядки! Мероприятие «Зарядись позитивом на Песчанке!» стартовало в начале лета и продолжает набирать популярность среди местных жителей.

Отдел по физической культуре и спорту администрации Всеволожского района представил расписание утренних зарядок на июль. В этом месяце программа пополнилась занятиями детским фитнесом, круговыми тренировками и йогой.

3 июля в 10.30 детский фитнес, в 11.00 заниятия по северной холдьбе.
4 июля в 10.30 Lower Body (тренировка на ноги), в 11.00 круговые тренировки, растяжка.
10 июля в 10.30 разминка, функциональный тренинг, в 11.00 круговые тренировки, растяжка.
11 июля в 10.30 детский фитнес, в 11.00 занятие по северной ходьбе.
17 июля в 10.30 круговые тренировки, растяжка, в 11.00 степ-аэробика.
18 июля в 10.30 функциональная тренировка, в 11.00 общеукрепляющие занятия йогой.
24 июля в 10.30 занятия йогой, в 11.00 степ-аэробика.
25 июля в 10.30 круговые тренировки, растяжка, в 11.00 общеукрепляющие занятия йогой.

Напомним, что занятия проходят бесплатно при благоприятных погодных условиях.

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