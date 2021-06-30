Салон «Родник» подвел творческие итоги

В музее-усадьбе «Приютино» 27 июня прошла творческая встреча «В гостях у Олениных» участников музыкально-поэтического салона «Родник» Всеволожского района.

Эта встреча стала своеобразным подведением итогов работы этого творческого объединения.

Бессменный руководитель этого, по-своему знакового, для района сообщества, заслуженный работник культуры Людмила Беганская рассказала собравшимся о работе в сезоне 2020–2021 гг. А рассказать было о чём.

С октября 2020 года выпущено 10 онлайн программ с участием поэтов, авторов-исполнителей и коллективов художественной самодеятельности, в том числе: «Осень», «Лунный свет», «Музыка осени», «Мысль превращается в слова», «Зимняя сюита (в 2-х частях)», «Непокоренный Ленинград», «Памяти Анатолия Молчанова», «Нас песня дружбою связала», «Женщина, весна. Любовь….» и др.

Участники «Родника» приняли активное участие в издании книги «Непобедимые», а также в ряде творческих встреч, конкурсов и фестивалей: «Когда мы вместе в «Роднике», «Поэзия-музыка души…», «Победный май», «Сияй в веках, великая Победа!», «Мы разные, но мы вместе», «Мгинские мосты 2021», Пасхальные узоры», «Выборгская чайка»…

Это лишь незначительная часть из того, что сделано участниками этого собрания единомышленников.

Ну и завершающий аккорд этого творческого сезона удался на славу. Предчувствуя расставание на лето, поэты, музыканты, певцы «были в ударе», что с удовольствием констатировала начальник отдела культуры администрации района Наталья Краскова в своём завершающим встречу слове.

Владимир Шемшученко