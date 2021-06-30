Безопасность на дорогах – дело общее!

В преддверии профессионального праздника работников государственной инспекции безопасности дорожного движения на вопросы корреспондента «В.в.» Владимира Шемшученко отвечает старший инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения отдела ГИБДД УМВД России по Всеволожскому району ЛО Алина Остапенко.

Как известно, Всеволожский район является крупнейшим по населению муниципальным районом России. Он стремительно развивается и «обрастает» современными высотками в Кудрово, Мурино и др. И тем не менее значительную часть его территории все же занимает частный сектор. А это значит, что возрастает интенсивность движения автотранспорта на дорогах.

– Я как житель Всеволожского района не понаслышке знаю, что «хозяйство» у вашей службы, если можно так сказать – довольно беспокойное…

– И не мудрено. Протяженность дорог в зоне ответственности ОГИБДД составляет – 1724 км (всего 4 федеральные трассы, 71 региональная). Из них дороги федерального значения – 136 км, из них в границах населенных пунктов – 15 км Дороги регионального значения – 524 км, из них в границах населенных пунктов асфальтированных – 380 км, в гранитно-щебеночного покрытия – 18 км, вне границ населенного пункта – 90 км асфальт, грунтовых дорог – 36 км. Дороги местного значения – 1039 км, из них в границах населенных пунктов – 898 км, из них дороги асфальтового покрытия – 643 км, дороги грунтового покрытия – 255 км вне границ населенного пункта – 141 км, асфальтового покрытия – 104 км, грунтового покрытия – 37 км. Частных автомобильных дорог асфальтированных – 25 км.

И, как вы понимаете, на всех этих дорогах довольно интенсивное движение как автомобилей, так и пешеходов. Занимаются же организацией движения и другими предписанными должностными инструкциями мероприятиями около 70 наших сотрудников… И они свою службу несут достойно.

– Из этого следует, что число дорожно-транспортных происшествий, а особенно повлекших за собой гибель людей, из года в год должно уменьшаться…

– Ну давайте тогда обратимся к цифрам. За 5 месяцев текущего года в сравнении с тем же периодом прошлого года количество ДТП снизилось на 6, 25%, причем, если в прошлом году за этот период в ДТП погибло 25 человек (что, конечно, крайне печально!), то в этом году – 14. Я воздержусь от перечисления причин трагедий на дорогах, но ответственно заявляю, что безопасность на дорогах зависит от каждого! И потому во главу угла нашей повседневной работы поставлена профилактика дорожно-транспортных происшествий, а особенно среди детей.

– Сейчас в сфере общественного внимания находится прискорбная ситуация, связанная с увлечением наших граждан ездой на так называемых самокатах…

– Мы называем их средствами индивидуальной мобильности… Их владельцы, как правило, не обладающие ни знаниями правил дорожного движения, ни опытом управления являются серьезным предметом нашего беспокойства. Электросамокаты, гироскутеры, сиквеи, «колеса», роликовые коньки – становятся в теплое время года средствами повышенной опасности для их владельцев, выезжающих на них на дороги общего пользования. С точки зрения Правил дорожного движения, человек, применяющий для передвижения средств индивидуальной мобильности – является пешеходом, со всеми вытекающими отсюда правилами поведения на дорогах. И потому категорически запрещается выезжать на средствах индивидуальной мобильности на проезжую часть дороги! Эти средства можно использовать для передвижения либо по велодорожкам, либо по пешеходным дорожкам с соблюдением установленной скорости движения во избежание наезда на пешеходов. При этом при переходе дороги по пешеходному переходу владелец средства индивидуальной мобильности должен «сделаться» пешеходом!

Как раз перед нашей беседой все эти вопросы мы обсуждали в комиссии по безопасности дорожного движения в администрации района. Мы, со своей стороны, будем вести разъяснительную работу среди молодых людей. От того, насколько они будут соблюдать правила дорожного движения, будет зависеть их здоровье, а, возможно, и жизнь! То же самое касается и родителей, которые пренебрегают разъяснениями, а идут на поводу у своих чад и покупают им модные «игрушки».

– Понятно, что ваши сотрудники несут службу на всех массовых мероприятиях, как в районе, так и в соседствующем мегаполисе… Тем более понятно, что они денно и нощно следят за выполнением участниками дорожного движения правил поведения на дорогах… Давайте с вами вместе поздравим их с профессиональным праздником и пожелаем им мирного неба и семейного счастья!

– С удовольствием присоединяюсь ко всем вашим поздравлениям!