В Заневском поселении появилось поле для мини-футбола от UEFA

Администрация Заневского поселения стала победителем международного проекта ассоциации европейских футбольных союзов «Хет-трик IV».

Для этой победы потребовались усилия, ведь нужно было пройти несколько этапов работы, и не только связанной с подготовкой документов. Потребовалось отремонтировать на поле трибуны, ворота, восстановить ограждения, переделать дренажную систему.

Теперь в Заневке появилось поле для мини-футбола от UEFА, а местная футбольная команда 26 июня стала участницей первенства Федерации футбола Ленинградской области.