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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

В Заневском поселении появилось поле для мини-футбола от UEFA

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Администрация Заневского поселения стала победителем международного проекта ассоциации европейских футбольных союзов «Хет-трик IV».

Для этой победы потребовались усилия, ведь нужно было пройти несколько этапов работы, и не только связанной с подготовкой документов. Потребовалось отремонтировать на поле трибуны, ворота, восстановить ограждения, переделать дренажную систему.

Теперь в Заневке появилось поле для мини-футбола от UEFА, а местная футбольная команда 26 июня стала участницей первенства Федерации футбола Ленинградской области.

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