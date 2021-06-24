На строительстве путепровода во Всеволожске применяется уникальный кран

Устройство пролётного строения путепровода у переезда Мельничный Ручей во Всеволожске сегодня утром проверяли специалисты «Ленавтодора». Для монтажа применяется специальный консольно-шлюзовой кран, который поднимает многотонные балки, направляя их как по лифту. С помощью этого устройства монтаж одной балки занимает не более полутора часов. Огромную балку подвозят к крану на транспорте, поднимают, а затем поперечным перемещением крана устанавливают в нужное положение.

Особенность этого уникального агрегата грузоподъемностью 63 тонны в том, что сложные работы можно проводить в условиях ограниченного пространства и без контакта с землей. Таких кранов в стране всего несколько штук. Строители говорят, что монтаж балок пролётного строения займёт около двух месяцев.

Журналисты смогли познакомиться с процессом монтажа – у них на глазах монтировалась 32-тонная балка длиной 21 метр. Всего будут сооружены три пролета по 12 балок каждый. Монтаж по планам должен завершиться до 24 июля, а после этого начнутся работы по устройству мостового полотна.

На площадке трудятся 89 рабочих и13 единиц техники, работы не останавливаются и в ночное время. Монтажные работы выполняет АО «АБЗ-Дорстрой» по контракту с ГКУ «Ленавтодор».

Строительство путепровода во Всеволожске, которого ждали много лет, выполняется в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Монтаж планируется завершить к концу 2021 года.

Фото пресс-службы администрации ВМР