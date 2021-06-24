В «Фениксе» прошел мастер-класс по безопасности в походе

Этим летом отдел по молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям запланировал проведение похода на звание «Турист Всеволожского района». Предполагается, что он пройдет 7–8 августа в Куйвозовском поселении.

Идея пришла организаторам очень давно, поэтому готовиться к ее реализации начали заранее. Первый обучающий мастер-класс провели еще в апреле. Сейчас, когда до похода осталось лишь полтора месяца, подготовка к нему идет полным ходом. 22 июня в молодежно-подростковом клубе «Феникс» прошел еще один мастер-класс. Здесь собрались те, кто хотел бы попробовать себя в роли инструкторов, которые будут сопровождать рядовых участников, направлять их, оказывать им помощь и поддержку. Для этого необходимо тщательно подготовиться: пройти инструктаж по безопасности в походе, запастись необходимым снаряжением, а также понять, как поддерживать здоровую атмосферу в коллективе и не давать товарищам унывать. Помимо этого, молодежи рассказали о том, как правильно собрать рюкзак, обустроить лагерь, что необходимо взять с собой.

Идея организации похода появилась неслучайно. Комитет по культуре и туризму Ленинградской области уже не первый год проводит поход на звание «Турист Ленинградской области». Это не соревнование, в котором почетное звание присвоят кому-то одному. Все его участники становятся «туристами Ленинградской области», получают удостоверение и значок. В прошлом году в областной поход отправились и специалисты районного отдела по молодежной политике. Они получили удовольствие и вернулись домой с массой впечатлений. А затем решили провести что-то подобное и у себя.

У специалиста отдела Анны Сергеевой за плечами большой туристский опыт. По ее мнению, «Турист Всеволожского района» поможет доказать, что наш район способен привлекать не только историческими памятниками, Дорогой жизни, которая сыграла огромную роль в годы войны, но и природными красотами, которыми он богат. Для этого туристам предложат отправиться в Куйвозовское поселение, где они смогут увидеть Лемболовское озеро.

На данный момент на роль инструкторов претендуют около 8 человек. Общее количество участников похода будет не более 150 человек. Планируется собрать небольшие команды от каждого из поселений. Более масштабным мероприятие сделать не получится из-за коронавирусных ограничений. Кроме того, 11 июня этого года вступило в силу постановление правительства Ленинградской области «Об установлении особого противопожарного режима на территории Ленинградской области», согласно которому посещать леса сейчас запрещено. Организаторы надеются, что это не помешает походу состояться, ведь они тщательно готовились, размещали информацию в соцсетях, рассказывали о нем молодежи.

Планируется провести еще несколько мастер-классов на площадке клуба «Феникс». Также должен состояться выезд инструкторов непосредственно на место похода, чтобы лучше ознакомиться с территорией.

Екатерина Королева

Фото предоставлено отделом по молодежной политике