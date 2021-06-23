Объявлен конкурс на реставрацию «Домика Нефедова» в Коккорево

Мемориально-музейный комплекс «Дорога жизни» пополнился еще одним музеем – «Домик Нефедова». Реставрация деревянного здания начнется в 2021 году.

Как сообщает 47channel, 22 июня был объявлен конкурс на разработку проекта реставрации. Подрядчику предстоит восстановить фасады дома, а также воссоздать по архивным снимкам утраченную пожарную каланчу.

«Всеволожские вести» не единожды писали о ценности исторического здания. Построенный перед самой войной дом предназначался под школу, однако вскоре кардинально изменил свое назначение. Когда началась война, то через рыбацкий поселок Коккорево пролегла автомобильная трасса Дороги жизни (ВАД-101). И тогда решено было приспособить местную школу под штаб ледовой трассы.

Сокрытое в тени огромных деревьев, здание оставалось незамеченным немецкими бомбардировщиками. За все время войны на дом не упало ни единой бомбы. Ну а прозвище «Домик Нефедова» щтаб ледовой трассы получил в честь своего командира – легендарного разведчика Михаила Нефедова.