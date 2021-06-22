Ленобласть начнет выдавать паспорта ковидной безопасности для бизнеса

В июле МФЦ Ленинградской области будут оказывать услуги по выдаче паспортов ковидной безопасности для бизнес-организаций. Данный документ даст право предприятиям работать с меньшими ограничениями.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, получить ковид-паспорт смогут те организации, где процент привитых сотрудников превысит 80% от числа действующего коллектива. При этом получение документа станет добровольным – услуга будет оказываться в заявительном порядке.

В качестве бонуса для предприятий с паспортом ковидной безопасности будут действовать меньшие ограничения, в том числе и на количество обслуживаемых посетителей. При этом в областном правительстве подчеркнули, что штрафных санкций за отказ от вакцинации или получения ковид-паспортов не последует.