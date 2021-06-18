На Медном Озере пройдет семейный фестиваль

26 и 27 июня на живописном берегу Медного озера пройдет семейный фестиваль под открытым небом «Наше лето». Гости праздника смогут выловить свежую форель, опробовать свои силы в лучном турнире и насладиться зажигательной шоу-программой.

На два дня форелевая ферма «Клевое место» в Юкковском поселении станет площадкой для летнего фестиваля. В субботу, 26 июня, планируется заезд палаточного городка и вечерняя акустическая программа. А уже на следующий день, 27 июня, пройдут основные мероприятия с концертами, мастер-классами, детской зоной и выступлением трибьют-групп.

Кроме развлекательной программы в рамках фестиваля будет проходить благотворительная ярмарка в поддержку фонда «Другие мечты». Покупая сувениры, гости праздника смогут помочь подопечным фонда. Изюминкой мероприятия станет выступление юных музыкантов: ребята от 5 до 16 будут зажигать под хиты русского и зарубежного рока.

Вход свободный.