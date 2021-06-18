В Ленинградской области началась пора заготовки кормов

Традиционное совещание руководителей сельскохозяйственной продукции Ленинградской области, получившее в 2012 году рабочее название «День поля», состоялось 18 июня в посёлке им. Свердлова на территории «Племенного завода Приневское».

После пленарного заседания, на котором были обсуждены насущные проблемы развития сельского хозяйства, к присутствующим обратился губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко:

– Дорогие друзья и соратники, мы сегодня проводим этот праздник в предчувствии грандиозного события, которое должно состояться именно здесь, на этих полях, в следующем году: мы станем «хозяевами» чемпионата мира по пахоте, в котором примут участие представители 35 стран мира! Но сегодня у нас не менее знаковое событие – мы успешно завершили весенне-полевые работы, приступаем к заготовке кормов и начинаем готовиться к уборке будущего урожая.

Отметим, что для успешного проведения сезонных полевых работ, своевременного приобретения необходимых материально-технических ресурсов до сельхозпроизводителей региона были доведены средства областного и федерального бюджетов в размере 2,5 миллиарда рублей, а для повышения производительности труда в ЛО в рамках программы «Техническая и технологическая модернизация сельского хозяйства» в текущем году сельхозпроизводителями при поддержке государства приобретено 129 единиц техники стоимостью 673 миллиона рублей, в том числе: 36 тракторов, 5 зерноуборочных и 4 кормоуборочных комбайна, 84 единицы прочей сельхозтеники, сумма субсидии составила – 145 миллионов рублей. В сего за время реализации программы с 2012 года приобретено 4 491 единиц техники на общую сумму 11,13 миллиардов рублей, сумма субсидий составила 2,9 миллиардов рублей.

Не обошлось и без подарков: Губернатор области Александр Дрозденко и председатель ЗакСа ЛО Сергей Бебенин вручили лучшим работникам отрасли почётные грамоты и благодарственные письма, после чего присутствующие осмотрели образцы новейшей сельскохозяйственной техники, представленные сорока семью ведущими отечественными производителями и дистрибьюторами совместных предприятий и иностранных фирм.

В завершение мероприятия состоялись демонстрационные кормозаготовительные и пахотные работы в поле.

– Несмотря на то, что нам приходится работать в зоне рискованного земледелия, сельхозпроизводители области достигли впечатляющих результатов: в прошлом году они собрали рекордный урожай зерна! – сказал Александр Дрозденко, подводя итоги совещания, – Таких урожаев у нас не было в продолжение 30 лет. Также мы впервые в прошлом году получить такой урожай рапса, что смогли из него выработать 500 тонн рапсового масла. Дело для нас новое, но весьма перспективное. Но самое главное – правительство ЛО активно поддерживает наших сельхозпроизводителей. До 3,5 миллионов рублей мы выделяем на покупку каждого трактора и до 4,5 миллионов, соответственно – на покупку каждого комбайна. В прошлом году мы выделили из бюджета области около 400 миллионов рублей на эти цели, а первом полугодии текущего года – уже 330 миллионов. Мы готовы и дальше поддерживать наших тружеников села».

Владимир Шемшученко

Фото пресс-службы администрации ВМР