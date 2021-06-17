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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Ленинградская панорама: спрашивали? Отвечаем

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«Мне хотелось бы получать квитанции на оплату коммунальных услуг в электронном виде. Как это сделать?» Ирина Хромова, Сланцы

Перейти на электронную квитанцию и получать ее на электронную почту можно на сайте Единого информационно-расчетного центра Ленобласти epd47.ru или в мобильном приложении. Также для оплаты услуг ЖКХ можно пользоваться онлайн-сервисами банков или личным кабинетом на портале epd47.ru. Добавим, что печать 500 тысяч бумажных квитанций эквивалентна вырубке 44 деревьев в месяц и 528 — в год.

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