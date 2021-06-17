Всеволожские школьники познакомились с «Азбукой пожарной безопасности»

16 июня в парке у Всеволожского ЦКД прошло мероприятие «Безопасное лето», организованное Всеволожским местным отделением Всероссийского добровольного пожарного общества.

Рассказывать о пожарной безопасности – одна из главных целей организации. Заместитель председателя совета Всеволожского отделения ВДПО Валерий Миклин делится, что аналогичные мероприятия традиционно проходят в начале лета уже не первый год. В прошлом году из-за пандемии пришлось взять перерыв, однако в этом году добрая традиция возобновилась. Раньше здесь собирались ребята, отдыхающие в летних лагерях дневного пребывания. Сейчас решили пригласить воспитанников творческого центра «ReМаркА» и малышей из Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних города Всеволожска. К празднику присоединились и ребята, гуляющие в парке у ЦКД. Подобные события планируют проводить еще несколько раз. В гости будут приглашать детей из летних лагерей, но реализуют это так, чтобы не собирать вместе большое количество людей.

Праздник начался с беседы на тему пожарной безопасности. Инструктор противопожарной профилактики ОГПС Всеволожского района Алина Корнеева и инспектор ОНДиПР Всеволожского района Марина Корж доступно рассказали, как поступать в случае пожара, напомнили номера телефонов, по которым следует звонить, а также поведали, как стоит вести себя до приезда пожарных. Девушки отметили, что далеко не все взрослые в экстренной ситуации сразу вспоминают номер телефона пожарной охраны. Неудивительно, что ребенок может растеряться, столкнувшись с возгоранием. Поэтому очень важно многократно напоминать детям о правилах поведения во время пожара.

Сотрудники Всеволожского ЦКД провели для малышей интерактивную развлекательную программу. Их увлекли зажигательными танцами и загадками на тему пожарной безопасности. Затем ребят ждал конкурс «Азбука пожарной безопасности». Они рисовали на асфальте все то, что ассоциируется с трудом огнеборцев. Сложность заключалась в том, что детям необходимо было проиллюстрировать каждую букву алфавита. Например, букву «Г» олицетворял пожарный гидрант. В награду ребята получили сладкие подарки и рабочую тетрадь по пожарной безопасности. В ней собраны головоломки, загадки, раскраски и увлекательные задания.

Больше всего гостям праздника понравилась пожарная машина, которая прибыла на место ближе к концу. Малышам не только рассказали о ее устройстве, но и разрешили заглянуть в кабину. Затем ее продемонстрировали в действии, пустив воду из шланга.

У Всеволожского отделения ВДПО на лето большие планы. Такие занятия будут проходить в лагерях и детских садах. В случае с последними упор будет делаться на воспитателей, ведь именно им предстоит эвакуировать детей в случае возгорания. Памятки по пожарной безопасности раздавали и на детском легкоатлетическом пробеге «Колобок». Юным спортсменам предложили облачиться в боевую одежду пожарного и познакомили с пожарным автомобилем. Одним словом, лето – прекрасное время, чтобы в очередной раз напомнить, как предотвратить пожар и как себя вести, если он все же произошел.

Екатерина Королева

Фото Антона Ляпина