В Мурино открылось шестое почтовое отделение

16 июня в Мурино на проспекте Авиаторов Балтики состоялось торжественное открытие уже шестого по счету в городе почтового отделения площадью более 200 кв.м.

В клиентской зоне почты будет 6 операционных окон. 18 специалистов, из них 11 операторов и 5 почтальонов, смогут обслуживать более 50 000 жителей этого района, причем помимо посылок в каждом операционном окне теперь будут также выдавать и пенсии. Это позволит улучшить качество работы и избежать очередей.

В мероприятии приняли участие губернатор Ленинградской области (председатель правительства ЛО) Александр Дрозденко, председатель комитета цифрового развития ЛО Денис Залков, глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский, его заместитель по внутренней политике Сергей Поляков, директор макрорегиона Северо-Запад АО «Почта России» Дмитрий Серебренников и другие официальные лица.

После осмотра нового отделения почты Александр Дрозденко отметил, что Мурино – это развивающийся район, поэтому до конца года здесь появятся еще два новых почтовых отделения. Такие же почтовые отделения в ближайшее время планируется открыть в Сертолово и Новогорелово. Губернатор призвал не забывать и о почтовых отделениях в сельских поселениях: «Почта на селе – необходима. И пусть в сельских почтовых отделениях не такая большая нагрузка на работников и рентабельность их невысока, но почта – это связь с миром. Поэтому мы приняли совместное решение и готовы принять предложения «Почты России» о совместном ремонте почтовых отделений, соответственно – 50/50%. Я надеюсь, что наше сотрудничество будет плодотворным».

В ответном слове Дмитрий Серебренников заверил руководство области в том, что в этом году в Ленинградской области будет отремонтировано семь почтовых отделений, на что будет затрачено 27 миллионов рублей.

Напомним, что в рамках проекта «Отделение почтовой связи нового формата» в текущем году в Ленинградской области и Санкт-Петербурге откроются 12 новых отделений «Почты России», причем особое внимание будет уделено районам с интенсивной жилой застройкой.

Владимир Шемшученко

Фото пресс-службы администрации ВМР