Ленинградская панорама: трогать — разрешается

В Новой Ладоге Волховского района работает музей, открытия которого в регионе очень ждали. Экспозиция посвящена генералиссимусу Александру Суворову.

Музей находится в отреставрированном здании по улице Суворова, 12А. Посетителей неизменно удивляет, что экспонаты разрешают не только осмотреть, но и потрогать. Можно разыграть знаменитый переход через Альпы, примерить военные головные уборы, вообразить себя солдатом и отработать ружейные приемы. Музей посвящен важному периоду в жизни полководца — пребыванию в городе, где он командовал Суздальским пехотным полком. Интерактивная экспозиция двух залов воссоздает атмосферу полковой жизни XVIII века.