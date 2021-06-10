Ленинградская панорама: торжество русского искусства

Известный композитор Виктор Плешак принял участие в важных музыкальных событиях, прошедших в Ленобласти.

22 мая состоялся музыкальный фестиваль «Тихвинский Лель», посвященный 177-й годовщине со дня рождения уроженца этих мест Николая Римского-Корсакова. В его рамках прошел концерт-встреча с династией петербургских композиторов «Плешак и сыновья».

Заслуженный деятель искусств России Виктор Плешак — автор более 900 песен. Некоторые стали символами эпохи: «Экипаж — одна семья», «Ведь мы же с тобой ленинградцы», «А стадион шумит…». По стопам отца пошли и сыновья: Сергей сочиняет детскую, хоровую и театральную музыку, Алексей — пианист и композитор, автор музыкальных произведений для детей.

В 1990-х Виктор Плешак возглавлял жюри разных музыкальных состязаний, проходивших в Тихвине. Это были конкурсы детского вокала, патриотической и бардовской песни, рок-ансамблей. «Как-то, выступая на сцене ДК им. Римского-Корсакова, я заявил, что песни должны писать только молодые композиторы, — поделился Виктор Васильевич. — Сегодня эту фразу я бы оспорил, потому что продолжаю сочинять музыку до сих пор».

В масштабном концерте участвовали коллективы и солисты Тихвинского дома культуры и Детской школы искусств им. Римского-Корсакова. Звучали фрагменты мюзиклов, песни, романсы. В завершение выступил сводный хор более чем из ста голосов. Представителям композиторской династии вручили благодарственное письмо от главы Тихвинского района Александра Лазаревича.

Поразило, насколько зал был эмоционально отзывчивым: люди подпевали, восторгались, плакали. Действо прошло на высоком уровне, за что надо отдать должное группе организаторов и лично руководителю народного хора «Благовест» Татьяне Цветковой.

На следующий день в Гатчине состоялся отчетный концерт молодого хора хормейстеров Ленобласти, куда также пригласили Виктора Плешака — одного из создателей коллектива. Репертуар состоял из народных и православных музыкальных произведений. Это было настоящее торжество русского искусства!

Впервые как хоровой гимн прозвучала песня Виктора Плешака на стихи Валентины Сергеевой «Ленинградская область родная». От комитета по культуре и туризму 47-го региона композитору объявили благодарность, отметив высокий профессионализм и создание уникальных музыкальных произведений о ленинградской земле.

Лариса Южанина. Фото из архива В. В. Плешака